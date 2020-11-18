Vídeo: mulher cai em valão após ser atingida por caminhão, em Aracruz

Mulher cai em valão depois de ser atingida por caminhão, em Aracruz Crédito: Internauta

Uma mulher caiu dentro de um valão depois de ser atingida por um caminhão, na cidade de Aracruz, no norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (17), no bairro de Fátima, quando a mulher passada de bicicleta pelo local. O corpo de bombeiros foi acionado e retirou a ciclista de dentro do local. O caminhão que atingiu a mulher pertence ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Aracruz.

Um vídeo gravado minutos depois do acidente mostra a vítima dentro do valão. As imagens também mostram que a vítima foi amparada por populares até a chegada do socorro.

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Segundo testemunhas que ajudaram a socorrer a vítima, a mulher teve ferimentos na cabeça. Depois de socorrida, ela foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Vila Rica, em Aracruz.

Mulher cai em valão depois de ser atingida por caminhão, em Aracruz Crédito: Internauta

Por nota, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Aracruz informou que toda a assistência foi prestada à senhora que já está medicada e está em observação médica.