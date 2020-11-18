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Vídeo: mulher cai em valão após ser atingida por caminhão, em Aracruz

O caminhão que atingiu a mulher pertence ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) da cidade. A vítima foi medicada e está sob observação médica

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 21:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2020 às 21:47
Mulher cai em valão depois de ser atingida por caminhão, em Aracruz
Mulher cai em valão depois de ser atingida por caminhão, em Aracruz Crédito: Internauta
Uma mulher caiu dentro de um valão depois de ser atingida por um caminhão, na cidade de Aracruz, no norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (17), no bairro de Fátima, quando a mulher passada de bicicleta pelo local. O corpo de bombeiros foi acionado e retirou a ciclista de dentro do local. O caminhão que atingiu a mulher pertence ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Aracruz.
Um vídeo gravado minutos depois do acidente mostra a vítima dentro do valão. As imagens também mostram que a vítima foi amparada por populares até a chegada do socorro.
Segundo testemunhas que ajudaram a socorrer a vítima, a mulher teve ferimentos na cabeça. Depois de socorrida, ela foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Vila Rica, em Aracruz.
Mulher cai em valão depois de ser atingida por caminhão, em Aracruz
Mulher cai em valão depois de ser atingida por caminhão, em Aracruz Crédito: Internauta
Por nota, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Aracruz informou que toda a assistência foi prestada à senhora que já está medicada e está em observação médica.
Moradores da região do bairro da Fátima rotineiramente fazem reclamações pedindo a canalização do valão. A Prefeitura de Aracruz informou que o projeto para canalização na região foi elaborado, mas os recursos para a execução da obra junto à Finisa não foram aprovados.

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