Itarana, município onde o servidor trabalhava Crédito: Prefeitura de Itarana

Your browser does not support the audio element. Em quatro anos, contador desviou mais de R$ 1 milhão da Câmara de Itarana

De acordo com a polícia, o suspeito fraudava folhas de pagamento e apresentava extratos bancários falsos para não ser descoberto. O desvio milionário só foi descoberto no início deste mês, quando a esposa do servidor registrou na polícia um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento dele.

No dia seguinte, o presidente da Câmara Municipal notou a falta de aproximadamente R$ 1 milhão na conta da Casa ao tentar fazer um repasse no valor de R$ 740 mil à prefeitura referente à compra de um imóvel e, imediatamente, ligou os dois fatos.

A Polícia Civil foi acionada e passou a apurar o caso. Em um primeiro momento, a Controladoria do Município detectou que o servidor desviava dinheiro da Câmara desde maio de 2018. Já as investigações da polícia apontaram registros de irregularidades desde 2016.

Segundo a polícia, para sustentar os desvios e continuar no cargo sem que ninguém desconfiasse, o funcionário criava folhas de pagamentos suplementares, que eram desviadas para a conta dele. Além disso, o prejuízo pode ser maior.

Além do desfalque, que hoje podemos afirmar que perfaz mais de R$ 1,1 milhão, sem atualização e correção, foi detectado também que em maio de 2017 a Câmara parou de fazer aplicações. Era atribuição desse servidor fazer aplicações do saldo remanescente e isso não acontecia, o que também lesava a Câmara, explicou o titular da Delegacia de Itarana, Leandro Barbosa.

Com essa modalidade fraude, o servidor iludiu até o Tribunal de Contas do Espírito Santo (TC-ES) ao apresentar extratos bancários falsos. Nesses extratos, constavam aplicações, saldo irreal, explicou o delegado.

Adair Lucas foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no dia 10 de novembro quando passava pela BR-381, próximo a João Monlevade, na região Central de Minas Gerais. Ele transportava mais de R$ 27 mil em notas de R$ 100 e R$ 50, e despertou a desconfiança dos policiais porque não conseguiu explicar a origem do dinheiro.

Adair Lucas foi preso pela PRF em João Monlevade, Minas Gerais, com R$ 27 mil em espécie Crédito: Divulgação/PRF

Ao consultar a documentação do suspeito, os policiais constataram que ele era procurado pela Polícia Civil do Espírito Santo.

Adair foi trazido para um presídio do Estado e também foi exonerado do cargo assim que a Câmara identificou o rombo.

VIDA SIMPLES E ACIMA DE QUALQUER SUSPEITA

Ainda segundo o delegado, Adair Lucas levava uma vida simples, e, por ser considerado um funcionário de confiança, nunca levantou nenhuma suspeita.

Não ostentava, não mudou comportamento, ele não tinha sinais exteriores de riqueza, embora tenha feito desfalque numa cidade pequena bastante considerável, disse. Até o momento, tudo leva a crer que ele agia sozinho, segundo a polícia.

O investigado vai ser alvo de pedido judicial para que seja apresentada a maior quantidade possível de valor a ser ressarcido para a Câmara Municipal. Ele teve a prisão preventiva decretada pela Justiça e permanece preso em Aracruz.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa de Adair Lucas.