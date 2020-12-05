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Perto da Rodoviária

Carro roubado bate em ônibus do Transcol durante perseguição policial

Para tentar fugir da polícia, motorista acabou causando o acidente na região da Ilha do Príncipe. Ele foi preso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2020 às 10:48

Publicado em 05 de Dezembro de 2020 às 10:48

Perseguição policial termina em acidente no Centro de Vitória
Perseguição policial terminou em acidente no Centro de Vitória Crédito: Daniela Carla / TV Gazeta
Uma perseguição policial terminou em acidente, na manha deste sábado (5), próximo à Rodoviária de Vitória. Para tentar fugir da polícia, um veículo Ford Ecosport, roubado na sexta-feira (4) em Vila Velha, colidiu contra um ônibus do Transcol, por volta das 6h30. Ninguém ficou ferido e o bandido acabou preso.
De acordo com informações da Polícia Militar, o carro envolvido na colisão pertence a uma mulher e havia sido furtado em Vila Velha. Câmeras do cerco eletrônico flagraram quando o automóvel passou pela Ponte Florentino Avidos e entrou em Vitória ainda na madrugada. Policiais contaram à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, que o Ciodes registrou a presença do veículo em vários roubos cometidos no Centro de Vitória durante a madrugada deste sábado (4).
Carro roubado bate em ônibus do Transcol durante perseguição policial

A PERSEGUIÇÃO

Segundo informações repassadas pela TV Gazeta, por volta das 6 horas da manhã, policiais que estavam na Praça Oito viram o veículo passar em alta velocidade e seguir em direção à rodoviária de Vitória. Os militares passaram a informação para outros policiais e ao se aproximar da rodoviária, o veículo recebeu voz de parada. Para tentar fugir, o motorista jogou o carro em cima dos policiais. Os militares deram dois tiros e atingiram o pneu do veículo.
Um ônibus do Transcol, que faz a linha 529 (T. Jardim América / Praça do Eucalipto) passava no momento e acabou envolvido na confusão. Como as viaturas da PM ocupavam boa parte da Avenida Florentino Avidos, os militares deram autorização para que o ônibus seguisse na contramão, mas ao tentar passar, o veículo Ecosport atingiu a frente do coletivo.
O motorista do ônibus contou à TV Gazeta que tinham oito passageiros no ônibus no momento do acidente. Ninguém ficou ferido.
O motorista do veículo Ford Ecosport foi preso e levado para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Vitória para prestar esclarecimento. Aos policiais, ele negou que tenha roubado o carro e afirmou que pegou o veículo emprestado de um amigo.
A dona do carro é aguarda no DPJ de Vitória na manha deste sábado (5) para reconhecer se o homem que dirigia o veículo é o mesmo que roubou o carro dela nesta sexta-feira (04).
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta.

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