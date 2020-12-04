Tiroteios em bairros de Vitória deixam dois mortos e dois feridos

Ataques a bairros da Capital deixaram dois mortos e dois feridos nesta sexta (4) Crédito: Carlos Alberto Silva

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em tiroteios na tarde desta sexta-feira (4), em Vitória . De acordo com a Polícia Militar , dois homens foram baleados no local conhecido como Pedreira, em Joana D'arc, e outros dois foram alvejados por ocupantes de uma moto em Andorinhas.

A PM recebeu informações de disparos de arma de fogo no bairro Resistência, também na Capital, por meio do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), os agentes foram ao local e não encontraram nenhuma vítima, mas foram informados de que dois homens haviam sido baleados em Joana D'arc e socorridos por moradores da região para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

No hospital, segundo a PM, os agentes receberam a informação de que uma das vítimas dos disparos havia morrido. Logo depois, um outro homem deu entrada no mesmo hospital, também vítima de disparos de arma de fogo, afirmando que ele e um amigo foram alvejados por ocupantes de uma moto no bairro Andorinhas.

A Guarda Municipal encontrou o outro homem já morto no bairro Andorinhas. Segundo a Guarda, agentes que realizavam patrulhamento no bairro foram acionados via Ciodes para ocorrência de disparos de arma de fogo. Os agentes foram até o local, encontraram a vítima já sem vida e a área foi isolada. A PM informou também que o policiamento nas regiões dos tiroteios foi reforçado.

O rapaz de 22 anos foi morto com um tiro no peito, na frente de uma escola do bairro Andorinhas, no final da Avenida Leitão da Silva. O pai dele e outros parentes acompanharam o trabalho da polícia no local, mas não quiseram gravar entrevista com a TV Gazeta. O tiroteio deixou marcas na escola, no portão de uma casa e na janela de outra.

A Gazeta demandou a PC, que informou em nota que "as ocorrências estão em andamento. A equipe da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória está realizando diligências". A Polícia Militar e a Guarda Municipal informaram que a Polícia Civil foi acionada para investigar os casos. A reportagem dedemandou a PC, que informou em nota que "as ocorrências estão em andamento. A equipe da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória está realizando diligências".