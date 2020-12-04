Polícia apreende três máquinas caça-níqueis em bar de Cariacica

A equipe da Delegacia Especializada de Costumes e Diversões (Decodi) realizou, nesta quinta-feira (3), uma operação para fiscalizar bares e boates em vários bairros do município de Cariacica. Durante a ação, foram apreendidas três máquinas caça-níqueis em um bar, no bairro Santa Cecília.
As fiscalizações fazem parte das ações da Operação Repressão Qualificada, que ocorreu sob a coordenação da Superintendência de Polícia Especializada (SPE). Inicialmente, a equipe percorreu estabelecimentos nos bairros Dom Bosco, Rio Branco, Campo Grande e Vila Capixaba. O titular da Decodi, delegado Marcio Braga, explicou que nesses locais não foram encontradas irregularidades.
Em continuidade às fiscalizações, as equipes se dirigiram ao bairro Santa Cecília. Na ocasião, os policiais entraram em um bar para averiguar uma denúncia anônima sobre o estabelecimento e foi constatado que em um quarto havia três máquinas caça-níqueis. Os policiais apreenderam o material. O proprietário foi intimado a comparecer na Decodi para prestar esclarecimentos e assinar um termo circunstanciado por exploração de jogo de azar, destacou o delegado.
Ainda de acordo com o responsável pela operação, dando prosseguimento às diligências, os policiais civis foram aos bairros Porto de Santana, Flexal, Nova Rosa da Penha e no Morro do Quiabo, em Porto Novo. Em todos os locais foram feitas fiscalizações a respeito do Alvará de Funcionamento, Alvará Sanitário, emitido pela Secretaria da Saúde (Sesa) e Alvará de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Nesses locais, tudo transcorreu dentro da normalidade, sem nenhuma alteração, disse.
Marcio Braga destacou também que as fiscalizações continuarão. Já temos outras ações previstas para este ano. Qualquer informação que nos auxilie nas investigações e denúncias de locais que funcionam de forma irregular poderá ser passada pelo Disque Denúncia - 181, ressaltou.
Com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp)