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Operação

Polícia apreende três máquinas caça-níqueis em bar de Cariacica

As fiscalizações fazem parte das ações da Operação Repressão Qualificada, que aconteceu em bares e boates de vários bairros do município de Cariacica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2020 às 13:05

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 13:05

A equipe da Delegacia Especializada de Costumes e Diversões (Decodi) realizou a operação Repressão Qualificada
A equipe da Delegacia Especializada de Costumes e Diversões (Decodi) realizou a operação Repressão Qualificada Crédito: Divulgação/Sesp
A equipe da Delegacia Especializada de Costumes e Diversões (Decodi) realizou, nesta quinta-feira (3), uma operação para fiscalizar bares e boates em vários bairros do município de Cariacica. Durante a ação, foram apreendidas três máquinas caça-níqueis em um bar, no bairro Santa Cecília.
As fiscalizações fazem parte das ações da Operação Repressão Qualificada, que ocorreu sob a coordenação da Superintendência de Polícia Especializada (SPE). Inicialmente, a equipe percorreu estabelecimentos nos bairros Dom Bosco, Rio Branco, Campo Grande e Vila Capixaba. O titular da Decodi, delegado Marcio Braga, explicou que nesses locais não foram encontradas irregularidades.
Em continuidade às fiscalizações, as equipes se dirigiram ao bairro Santa Cecília. Na ocasião, os policiais entraram em um bar para averiguar uma denúncia anônima sobre o estabelecimento e foi constatado que em um quarto havia três máquinas caça-níqueis. Os policiais apreenderam o material. O proprietário foi intimado a comparecer na Decodi para prestar esclarecimentos e assinar um termo circunstanciado por exploração de jogo de azar, destacou o delegado.
Três máquinas caça-níqueis foram apreendidas
Três máquinas caça-níqueis foram apreendidas Crédito: Divulgação/Sesp
Ainda de acordo com o responsável pela operação, dando prosseguimento às diligências, os policiais civis foram aos bairros Porto de Santana, Flexal, Nova Rosa da Penha e no Morro do Quiabo, em Porto Novo. Em todos os locais foram feitas fiscalizações a respeito do Alvará de Funcionamento, Alvará Sanitário, emitido pela Secretaria da Saúde (Sesa) e Alvará de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Nesses locais, tudo transcorreu dentro da normalidade, sem nenhuma alteração, disse.
Marcio Braga destacou também que as fiscalizações continuarão. Já temos outras ações previstas para este ano. Qualquer informação que nos auxilie nas investigações e denúncias de locais que funcionam de forma irregular poderá ser passada pelo Disque Denúncia - 181, ressaltou.
A fiscalização aconteceu em bares e boates no município de Cariacica
A fiscalização aconteceu em bares e boates no município de Cariacica Crédito: Divulgação/Sesp
Com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp)

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