Polícia apreende três máquinas caça-níqueis em bar de Cariacica

A equipe da Delegacia Especializada de Costumes e Diversões (Decodi) realizou a operação Repressão Qualificada Crédito: Divulgação/Sesp

A equipe da Delegacia Especializada de Costumes e Diversões (Decodi) realizou, nesta quinta-feira (3), uma operação para fiscalizar bares e boates em vários bairros do município de Cariacica . Durante a ação, foram apreendidas três máquinas caça-níqueis em um bar, no bairro Santa Cecília.

As fiscalizações fazem parte das ações da Operação Repressão Qualificada, que ocorreu sob a coordenação da Superintendência de Polícia Especializada (SPE). Inicialmente, a equipe percorreu estabelecimentos nos bairros Dom Bosco, Rio Branco, Campo Grande e Vila Capixaba. O titular da Decodi, delegado Marcio Braga, explicou que nesses locais não foram encontradas irregularidades.

Em continuidade às fiscalizações, as equipes se dirigiram ao bairro Santa Cecília. Na ocasião, os policiais entraram em um bar para averiguar uma denúncia anônima sobre o estabelecimento e foi constatado que em um quarto havia três máquinas caça-níqueis. Os policiais apreenderam o material. O proprietário foi intimado a comparecer na Decodi para prestar esclarecimentos e assinar um termo circunstanciado por exploração de jogo de azar, destacou o delegado.

Três máquinas caça-níqueis foram apreendidas Crédito: Divulgação/Sesp

Ainda de acordo com o responsável pela operação, dando prosseguimento às diligências, os policiais civis foram aos bairros Porto de Santana, Flexal, Nova Rosa da Penha e no Morro do Quiabo, em Porto Novo. Em todos os locais foram feitas fiscalizações a respeito do Alvará de Funcionamento, Alvará Sanitário, emitido pela Secretaria da Saúde (Sesa) e Alvará de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Nesses locais, tudo transcorreu dentro da normalidade, sem nenhuma alteração, disse.

Marcio Braga destacou também que as fiscalizações continuarão. Já temos outras ações previstas para este ano. Qualquer informação que nos auxilie nas investigações e denúncias de locais que funcionam de forma irregular poderá ser passada pelo Disque Denúncia - 181, ressaltou.

A fiscalização aconteceu em bares e boates no município de Cariacica Crédito: Divulgação/Sesp