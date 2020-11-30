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Violência

Motoboy é morto a tiros em frente à pizzaria onde trabalhava em Cariacica

Nilton Netto Rocha, de 21 anos, foi assassinado por volta das 22 horas deste domingo (29), no bairro Santana. Ele estava em seu segundo dia de trabalho no estabelecimento. A Polícia Civil investiga o caso

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 10:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2020 às 10:52
Cariacica
Nilton Netto Rocha foi morto a tiros em frente à pizzaria que trabalhava em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um motoboy de 21 anos foi assassinado a tiros em frente à pizzaria onde trabalhava, na Rua André do Espírito Santo, no bairro Santana, em Cariacica, por volta das 22 horas deste domingo (29).
Segundo informações iniciais da Polícia Civil, Nilton Netto Rocha estava em seu segundo dia de trabalho no estabelecimento e foi assassinado quando estava parado perto da moto, em frente à pizzaria. Dois homens armados que estavam em uma motocicleta pararam ao lado dele e abriram fogo. O motoboy foi atingido por pelo menos sete disparos.

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Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ao chegarem ao local os paramédicos constataram que o entregador já estava sem vida. O rapaz de 21 anos não tinha passagem pela polícia. O caso é investigado pela Polícia Civil.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta.

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