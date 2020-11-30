Motoboy é morto a tiros em frente à pizzaria onde trabalhava em Cariacica

Um motoboy de 21 anos foi assassinado a tiros em frente à pizzaria onde trabalhava, na Rua André do Espírito Santo, no bairro Santana, em Cariacica, por volta das 22 horas deste domingo (29).
Segundo informações iniciais da Polícia Civil, Nilton Netto Rocha estava em seu segundo dia de trabalho no estabelecimento e foi assassinado quando estava parado perto da moto, em frente à pizzaria. Dois homens armados que estavam em uma motocicleta pararam ao lado dele e abriram fogo. O motoboy foi atingido por pelo menos sete disparos.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ao chegarem ao local os paramédicos constataram que o entregador já estava sem vida. O rapaz de 21 anos não tinha passagem pela polícia. O caso é investigado pela Polícia Civil.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta.