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Uma semana de greve: 'montanha' de lixo chama a atenção no calçadão de Camburi

Apesar de não atrapalhar a passagem de pedestres e ciclistas, a cena se destaca pela quantidade de lixo descartado na Praia de Camburi

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 08:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2020 às 08:39
Sacos de lixo acumulados na Praia de Camburi, em Vitória
Sacos de lixo acumulados na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Kaique Dias
A greve dos motoristas dos caminhões de limpeza urbana não acabou e vários pontos seguem com acúmulo de lixo na Grande Vitória. Segundo representantes do sindicato dos rodoviários, não houve acordo ou novidades no fim de semana e a paralisação continua. Na manhã desta segunda-feira (30), a reportagem da TV Gazeta flagrou uma montanha de sacos com restos de coco-verde na Praia de Camburi, na altura do bairro Jardim Camburi, em Vitória.
Apesar de não atrapalhar a passagem de pedestres e ciclistas, a cena chama a atenção pela quantidade de lixo descartado. São dezenas de sacos de lixo acumulados, formando uma barreira entre a calçada e a ciclovia da pista de passagem dos carros.
Na última semana, mesmo em greve, alguns caminhões passaram pelo local e fizeram a limpeza no trecho. No entanto, nesta segunda (30), o cenário voltou a ser de muito lixo acumulado. De acordo com a reportagem da TV Gazeta, são vários os pontos ao longo da orla com lixo a ser recolhido.
Sacos de lixo acumulados na Praia de Camburi, em Vitória
Sacos de lixo acumulados na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Kaique Dias

O QUE DIZ A PREFEITURA DE VITÓRIA

A Prefeitura de Vitória, que está fazendo o recolhimento com equipamentos próprios, informou à reportagem da TV Gazeta que está priorizando a coleta de lixo úmido e de lixo hospitalar, e que o lixo acumulado na orla da praia de Camburi é de coco-verde, um material seco, mas que será recolhido agora pela manhã. Informou ainda que um grupo de manifestantes está na porta da empresa que faz a coleta de lixo, impedindo a saída dos caminhões que fazem a limpeza na cidade.

A GREVE

A paralisação dos motoristas dos caminhões que fazem a limpeza urbana na Grande Vitória completa uma semana nesta segunda-feira (30). A categoria reivindica reajuste de salário. A paralisação, que começou no dia 12 de novembro e chegou a ser suspensa, foi retomada na última segunda-feira (23).
Para reduzir a quantidade de lixo gerada e os transtornos decorrentes da falta de coleta, as prefeituras da Grande Vitória têm usado equipamentos próprios para fazer o recolhimento. O que não tem sido suficiente em vários bairros onde o acúmulo de lixo está sendo inevitável.

Lixo acumula em unidade de transbordo e traz problemas para comunidade

Com informações de Kaique Dias, da TV Gazeta

Atualização

30/11/2020 - 2:48
Foi inserida na reportagem uma galeria de imagens feita pelo fotografo Vitor Jubini, de A Gazeta.

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