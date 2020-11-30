Uma semana de greve: 'montanha' de lixo chama a atenção no calçadão de Camburi

Sacos de lixo acumulados na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Kaique Dias

TV Gazeta flagrou uma montanha de sacos com restos de coco-verde na Praia de Camburi, na altura do bairro Jardim Camburi, em Vitória. A greve dos motoristas dos caminhões de limpeza urbana não acabou e vários pontos seguem com acúmulo de lixo na Grande Vitória. Segundo representantes do sindicato dos rodoviários, não houve acordo ou novidades no fim de semana e a paralisação continua. Na manhã desta segunda-feira (30), a reportagem daflagrou uma montanha de sacos com restos de coco-verde na Praia de Camburi, na altura do bairro Jardim Camburi, em Vitória.

Apesar de não atrapalhar a passagem de pedestres e ciclistas, a cena chama a atenção pela quantidade de lixo descartado. São dezenas de sacos de lixo acumulados, formando uma barreira entre a calçada e a ciclovia da pista de passagem dos carros.

Na última semana, mesmo em greve, alguns caminhões passaram pelo local e fizeram a limpeza no trecho. No entanto, nesta segunda (30), o cenário voltou a ser de muito lixo acumulado. De acordo com a reportagem da TV Gazeta, são vários os pontos ao longo da orla com lixo a ser recolhido.

Sacos de lixo acumulados na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Kaique Dias

O QUE DIZ A PREFEITURA DE VITÓRIA

A Prefeitura de Vitória, que está fazendo o recolhimento com equipamentos próprios, informou à reportagem da TV Gazeta que está priorizando a coleta de lixo úmido e de lixo hospitalar, e que o lixo acumulado na orla da praia de Camburi é de coco-verde, um material seco, mas que será recolhido agora pela manhã. Informou ainda que um grupo de manifestantes está na porta da empresa que faz a coleta de lixo, impedindo a saída dos caminhões que fazem a limpeza na cidade.

A GREVE

A paralisação dos motoristas dos caminhões que fazem a limpeza urbana na Grande Vitória completa uma semana nesta segunda-feira (30). A categoria reivindica reajuste de salário. A paralisação, que começou no dia 12 de novembro e chegou a ser suspensa, foi retomada na última segunda-feira (23).

Lixo acumula em unidade de transbordo e traz problemas para comunidade

Com informações de Kaique Dias, da TV Gazeta