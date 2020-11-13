Greve de motoristas de caminhão de lixo afeta limpeza na Grande Vitória

Caminhão de lixo faz coleta no bairro Terra Vermelha Crédito: Nádia Prado

O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes do Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários) está cumprindo, nesta quinta-feira (12), a promessa de greve que havia feito na última terça-feira (10). Desta vez, a paralisação é dos motoristas de caminhão de lixo e já afeta alguns municípios da Grande Vitória

De acordo com o Sindirodoviários, o movimento reflete uma insatisfação da categoria, que não aceita as propostas de reajuste salarial e outros pontos apresentados aos trabalhadores pelo sindicato patronal. Por essa razão, a expectativa era colocar apenas 30% da frota de caminhões de lixo de cada município nas ruas nesta quinta-feira (12).

A greve afeta seis municípios da região metropolitana - Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana, Fundão - e mais 14 no interior do Estado. São eles: Afonso Cláudio, Aracruz, Baixo Guandu, Brejetuba, Colatina, Ibiraçu, Itaguaçu, Itarana, João Neiva, Laranja da Terra, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa e São Roque do Canaã.

EMPRESAS ENTRAM COM LIMINAR PEDINDO FIM DA GREVE

O Sindicato Estadual das Empresas de Limpeza Urbana (Selures) entrou com um recurso judicial junto ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT-ES), pedindo que seja mantida pelo menos 70% da frota de limpeza em cada cidade, além de multa de R$ 50 mil para o Sindirodoviários, em caso de descumprimento.

No documento, o Selures argumentou que, em setembro de 2020, tentou negociar e disse que, com a pandemia da Covid-19, o serviço prestado pela categoria é indispensável para a limpeza urbana e coleta de lixo, principalmente de hospitais e postos de saúde.

O Sindirodoviários informou que foi atendida a determinação e 70% da frota está nas ruas. O Selures, porém, disse que na Serra, os grevistas impediam a saída de veículos da garagem, não cumprindo a porcentagem estabelecida pela decisão judicial.

MUNICÍPIOS ATINGIDOS

A Prefeitura da Serra confirmou que não é toda a frota que está nas ruas, mas assegurou que a coleta continua acontecendo. Além disso, acrescentou que está em contato com o Sindirodoviários, traçando alternativas para que a cidade não fique sem limpeza.

A Secretaria Municipal de Serviços (Semserv) informou, em nota, que os profissionais que atuam nos caminhões de limpeza urbana entraram em greve, porém, por decisão judicial, deverão cumprir 70% da frota. "Com esse percentual, alguns bairros vão sofrer um atraso na execução do serviço, mas ele está sendo realizado. Hospitais e unidades de saúde estão sendo priorizados. A Semserv pede a compreensão dos munícipes até que a situação volte ao normal, já que o problema não depende da prefeitura."

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de Vila Velha (Semsu) disse, também em nota, que mantém contato com as empresas terceirizadas e que a coleta do lixo residencial, comercial e hospitalar não será prejudicada. Informou ainda que a prefeitura não está se opondo a nenhuma exigência da categoria, e o que acontece é uma divergência entre o sindicato patronal e o dos trabalhadores.

A Central de Serviços da Prefeitura de Vitória declarou que a coleta de resíduos em Vitória está funcionando com 70% de execução, conforme determina liminar da Justiça, e todos os bairros da Capital continuarão a ser atendidos, pois, os horários serão estendidos. Informou, ainda, que a administração está empenhando todos os esforços para manter os serviços essenciais funcionando, com o objetivo de manter a cidade limpa. Vale ressaltar que a greve é de motoristas e não de garis e coletores.