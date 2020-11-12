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Transporte público

Rodoviários e empresas fecham acordo e evitam greve de ônibus no ES

Trabalhadores terão 2,46% de reajuste salarial, além de outras melhorias no tíquete, plano de saúde e escala; assinatura aconteceu nessa quarta-feira (11)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2020 às 16:19

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 16:19

Pedestres, pessoas, ponto de ônibus, passageiros
Com acordo, capixabas devem continuar contando com os ônibus nas ruas da Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira
Os rodoviários e as empresas de ônibus da Grande Vitória assinaram um acordo nessa terça-feira (11) no qual concordaram com um reajuste salarial de 2,46%. Dessa forma, em um ano já conturbado por causa da pandemia do novo coronavírus, o capixaba não deve encarar as tradicionais greves, quase que anuais.
Além do aumento nos salários, o acerto entre o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Espírito Santo (Sindirodoviários) e o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) prevê melhorias no valor do tíquete refeição e no pagamento do plano de saúde.
Tabela mostra as mudanças decorrentes do acordo entre Sindirodoviários e GVBus
Tabela mostra as mudanças decorrentes do acordo entre Sindirodoviários e GVBus Crédito: Divulgação | GVBus
Todas as propostas foram aprovadas pelos trabalhadores em duas assembleias, realizadas na manhã e na tarde da última sexta-feira (6). Para alguns funcionários, que trabalham na escala de cinco dias trabalhados para um de folga, também haverá a possibilidade de descanso no final de semana.
Rodoviários e empresas fecham acordo e evitam greve de ônibus no ES
"Pela proposta, quando a folga cair no domingo, o trabalhador vai folgar o sábado também. Isso vale para as escalas 5:1. Dentro do que a gente pleiteava, esse foi um avanço significativo. Era uma questão muito importante para nós", afirmou Elton Borges Furtado, advogado do Sindirodoviários.
"O sindicato preza pelo diálogo, mas quando não dá, temos que usar a única arma que é a paralisação. Graças ao bom senso dos empresários, em avançar em pontos além do reajuste salarial, os trabalhadores também entenderam o atual momento e aceitaram a proposta"
Elton Borges Furtado - Advogado do Sindirodoviários
O diretor executivo do GVBus, Elias Baltazar também enxerga como positivo o consenso entre as partes. "Consideramos o acordo satisfatório. Evitamos a realização de paralisações e a interrupção da prestação do serviço à população. Além do desgaste de uma possível judicialização", afirmou.
Em dezembro do ano passado, embora não tenha ocorrido greve de ônibus na Grande Vitória, a disputa entre os dois sindicatos foi parar no Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo (TRT-ES). Os impasses duraram uma semana e só terminaram depois de três audiências.

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