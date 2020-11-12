Rodoviários e empresas fecham acordo e evitam greve de ônibus no ES

Com acordo, capixabas devem continuar contando com os ônibus nas ruas da Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira

Os rodoviários e as empresas de ônibus da Grande Vitória assinaram um acordo nessa terça-feira (11) no qual concordaram com um reajuste salarial de 2,46%. Dessa forma, em um ano já conturbado por causa da pandemia do novo coronavírus , o capixaba não deve encarar as tradicionais greves, quase que anuais.

Além do aumento nos salários, o acerto entre o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Espírito Santo (Sindirodoviários) e o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) prevê melhorias no valor do tíquete refeição e no pagamento do plano de saúde.

Tabela mostra as mudanças decorrentes do acordo entre Sindirodoviários e GVBus Crédito: Divulgação | GVBus

Todas as propostas foram aprovadas pelos trabalhadores em duas assembleias, realizadas na manhã e na tarde da última sexta-feira (6). Para alguns funcionários, que trabalham na escala de cinco dias trabalhados para um de folga, também haverá a possibilidade de descanso no final de semana.

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"Pela proposta, quando a folga cair no domingo, o trabalhador vai folgar o sábado também. Isso vale para as escalas 5:1. Dentro do que a gente pleiteava, esse foi um avanço significativo. Era uma questão muito importante para nós", afirmou Elton Borges Furtado, advogado do Sindirodoviários.

"O sindicato preza pelo diálogo, mas quando não dá, temos que usar a única arma que é a paralisação. Graças ao bom senso dos empresários, em avançar em pontos além do reajuste salarial, os trabalhadores também entenderam o atual momento e aceitaram a proposta" Elton Borges Furtado - Advogado do Sindirodoviários

O diretor executivo do GVBus, Elias Baltazar também enxerga como positivo o consenso entre as partes. "Consideramos o acordo satisfatório. Evitamos a realização de paralisações e a interrupção da prestação do serviço à população. Além do desgaste de uma possível judicialização", afirmou.