Ônibus no ES: rodoviários aceitam acordo e descartam greve

Reunião entre o Sindirodoviários e o GVBus, no Ministério Público do Trabalho, na tarde desta quarta-feira (4), em Vitória Crédito: Larissa Avilez

Os rodoviários e as empresas do setor entraram em acordo na tarde desta quarta-feira (4) e definiram que não haverá greve de motoristas e cobradores. A audiência teve início às 17h no Ministério Público do Trabalho (MPT), em Vitória, e contou com a presença de integrantes dos sindicatos que representam ambas as partes.

Neste encontro, o Sindirodoviários (Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo) e o GVBus (Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória) aceitaram a proposta feita pela Justiça, de um reajuste salarial de 3,04% e um aumento de R$ 1 diário no tíquete alimentação.

NINGUÉM 100% SATISFEITO

Com o acordo, os rodoviários abriram mão da mudança da data-base, da criação do cargo de auxiliar de bordo e da menor participação no plano de saúde. "Entramos na negociação com um senso de responsabilidade. Não ficamos felizes com o resultado, mas sabemos que é o que poderíamos obter para a categoria", afirmou José Carlos Sales, presidente do Sindirodoviários.

Do outro lado, os empresários cederam um reajuste maior que o proposto inicialmente, de 2,54%. "Por causa das condições econômicas, nossa intenção não era sair do índice inflacionário; mas entendemos os apelos feitos pelos mediadores para que fosse possível dar fim ao movimento. A decisão da nossa assembleia, porém, não foi unânime", revelou Elias Baltazar, diretor do GVBus.

DIA DE INTENSA NEGOCIAÇÃO

Na manhã desta quarta-feira (4), os representantes de ambos os sindicatos já haviam feito uma reunião às 8h, também no Ministério Público do Trabalho. A audiência foi a terceira desta semana, agendada após a audiência de conciliação da semana passada, comandada por Ana Paula Tauceda Branco, presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo (TRT-ES).

Antes do encontro das 17h, no qual chegou-se ao consenso, os rodoviários também já haviam convocado uma assembleia geral, que foi dividida em dois turnos, realizados durante a manhã e a tarde desta quarta-feira (4), na quadra da Nova Império, no bairro Caratoíra, em Vitória. Em ambos os encontros, a categoria votou favorável ao acordo.

ACUSAÇÃO DE FRAUDE E CONFUSÃO

No final do segundo turno da assembleia, por volta das 16h, aconteceu uma pequena confusão. Os rodoviários que eram contra o acordo acusaram o sindicato de querer induzir o resultado. "A categoria foi a favor da greve, mas impuseram pelo microfone outro resultado. Estamos revoltados com a fraude que teve", disse um cobrador que preferiu não se identificar.

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Outros participantes da assembleia, porém, afirmou que não houve qualquer irregularidade. "A maioria votou a favor de não acontecer a greve, mas a minoria não está aceitando", resumiu um motorista. Sem dar entrevistas no término do turno, o presidente José Carlos Sales apenas garantiu que a greve estava descartada.

UMA SEMANA DE IMPASSES

ABERTURA DE UM ESPAÇO DE DIÁLOGO

Mediadora de todas as audiências desta semana, a procuradora Maria de Lourdes Hora Rocha analisou as negociações. "Os sindicatos dos trabalhadores e empregadores me pareceram dispostos a negociar desde o início. Ao passar dos dias, os acordos evoluíram e chegamos ao final de conciliação, que é muito importante para todos nós e para a sociedade", resumiu.