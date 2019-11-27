Após assembleia, rodoviários do ES decidem entrar em greve

Os rodoviários da Grande Vitória decidiram em assembleia, realizada nesta quarta-feira (27), que vão entrar em greve. O edital está previsto para ser publicado nesta quinta-feira (28). A greve passa a valer a partir da meia-noite de segunda-feira (02).
De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado (Sindirodoviários), o motivo é a proposta de reajuste de 2,5% apresentada pelo sindicato patronal à categoria.
Os motoristas e cobradores querem 9% de reajuste.Segundo o presidente do Sindirodoviários, José Carlos Sales, a categoria vai obedecer a legislação. Iremos colocar na rua a quantidade de ônibus que determina a lei , afirma.
GVBus
O GVBus foi procurado pela reportagem e afirmou que só irá se pronunciar após a publicação do edital.