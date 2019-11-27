Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Reajuste salarial

Após assembleia, rodoviários do ES decidem entrar em greve

Segundo o Sindirodoviários o motivo foi a proposta de reajuste de 2,5% apresentada pelo sindicato patronal à categoria; Os rodoviários querem 9% de aumento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2019 às 20:30

Publicado em 27 de Novembro de 2019 às 20:30

Rodoviários vão entrar de greve nesta segunda-feira (2) Crédito: Siumara Gonçalves
Os rodoviários da Grande Vitória decidiram em assembleia, realizada nesta quarta-feira (27), que vão entrar em greve. O edital  está previsto para ser publicado nesta quinta-feira (28). A greve passa a valer a partir da meia-noite de segunda-feira (02).  
De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado (Sindirodoviários), o motivo é a proposta de reajuste de 2,5% apresentada pelo sindicato patronal à categoria. 
Os motoristas e cobradores querem 9% de reajuste.Segundo o presidente do Sindirodoviários, José Carlos Sales, a categoria  vai obedecer a legislação. Iremos colocar na rua a quantidade de ônibus que determina a lei , afirma.

GVBus

GVBus foi procurado pela reportagem e afirmou que só irá se pronunciar após a publicação do edital.

Veja Também

Espírito Santo vai ter o primeiro ônibus 100% elétrico em 2020

Fiscalização do Sindirodoviários nos ônibus atrasa viagens na Grande Vitória

Comércio e Indústria podem entrar na justiça contra Sindirodoviários

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados