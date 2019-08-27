Contra irregularidades

Fiscalização do Sindirodoviários nos ônibus atrasa viagens na Grande Vitória

Passageiros que estavam nos pontos de ônibus chegaram a relatar que seria uma paralisação, já que os coletivos da Viação Santa Zita demoraram para sair da garagem

Publicado em 27 de agosto de 2019 às 09:27

Ônibus do Transcol: viação Santa Zita enfrentou problemas pela manhã Crédito: Fernando Madeira

Moradores enviaram várias mensagens à Rede Gazeta informando que os coletivos da Viação Santa Zita, que atende passageiros da Grande Vitória, não estavam saindo da garagem. Passageiros de Viana relataram que os pontos de ônibus da cidade ficaram lotados nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (26).

A reportagem procurou o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários do Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários), que negou qualquer tipo de paralisação dos profissionais que trabalham na empresa. O sindicato informou, no entanto, que realizou uma fiscalização na manhã desta segunda nos veículos da viação.

Foi uma fiscalização em todos os carros para averiguar pneus carecas, para-brisas quebrados e outros problemas Zedequias Inácio, diretor do Sindirodoviários •

"Isso pode ter gerado um atraso na saída de alguns veículos, mas os ônibus circularam", explicou Zedequias Inácio, diretor do Sindirodoviários. "Vários carros apresentaram problemas", complementou o diretor, que ainda não terminou de contabilizar o resultado da fiscalização.

Santa Zita





A viação Santa Zita, que opera linhas do sistema Transcol, afirmou, em nota, que o Sindicato dos Rodoviários (Sindirodoviários) foi para a porta da garagem, na madrugada desta segunda-feira (26), para tentar parar a empresa, em Viana.

A Santa Zita informou ainda que a Polícia Militar teve que intervir para acabar com o movimento da categoria. Vários moradores de Viana enviaram mensagens à redação informando que os coletivos da viação não estavam saindo da garagem e que os pontos de ônibus da cidade ficaram lotados.

A empresa afirmou que desafia o Sindirodoviários a mostrar imagens que comprovem os problemas relatados. A Santa Zita, que registrou um boletim de ocorrência sobre o caso, disse ainda que todos os veículos da empresa estão vistoriados e aprovados pela Ceturb-ES, que competência para vistoriar a frota de atendimento ao Sistema Transcol.

