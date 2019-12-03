Rodoviários: decisão sobre greve e circulação de ônibus fica para quarta

Definição sobre possível greve de ônibus neste ano continua em aberto Crédito: Carlos Alberto Silva

Mais uma reunião de negociação entre rodoviários e empresas de ônibus terminou sem acordo final. As duas partes se encontraram no início da tarde desta terça-feira (03), no Ministério Público do Trabalho (MPT) do Espírito Santo, em Vitória . Assim, a decisão sobre a realização da greve ficará para esta quarta-feira (4), quando será realizado um último encontro entre categoria e empresários.

Ao todo, serão três dias de negociações, definidos em audiência de conciliação realizada no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) do Espírito Santo, na última sexta-feira (29). Participam das reuniões, representantes do Sindirodoviários (Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Espírito Santo) e do GVBus (Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória).

O CENÁRIO APÓS A SEGUNDA REUNIÃO

A reunião começou por volta das 13h30 e durou aproximadamente duas horas. Ao término, o diretor do GVBus, Elias Baltazar, afirmou que não há número definidos e que aguarda a proposta da categoria. Do outro lado, o presidente do Sindirodoviários, José Carlos Sales, afirmou estar negociando e tentando chegar a um acordo, em respeito à classe e à população.

Rodoviários e empresários do setor se reuniram pela segunda vez no MPT, em Vitória Crédito: Larissa Avilez

Conforme consta na ata oficial da audiência, o GVBus sinalizou um reajuste salarial de 2,54% (seguindo a inflação), um reajuste de 2,9% no valor pago de ticket alimentação (0,4% maior que o proposto inicialmente) e a formalização de clausula para utilização de carro extra em horário de pico, conforme pedido pela Justiça.

Ainda durante a reunião desta tarde, o sindicato disse não negociar a mudança da data-base, por causa da atual situação financeira das empresas de transporte e dos consequentes impactos financeiros. A princípio, os rodoviários pediam que a data-base fosse em maio; e a Justiça depois propôs que fosse em agosto. No entanto, ela continuará em novembro.

Mediadora dessas duas reuniões, a procuradora do trabalho Maria de Lourdes Hora Rocha permanece confiante em um consenso. "As partes parecerem dispostas a chegar em um acordo. Ao menos, esta é a impressão que os representantes passaram durante esses nossos encontros", afirmou.

RELEMBRE O PANORAMA INICIAL

Até a semana passada, os rodoviários tinham cinco reivindicações:

Reajuste de 9% no salário;

Diminuição da jornada de trabalho (de 7 horas e 20 minutos para 6 horas);

Mudança da data-base (de novembro para maio);

Não participação no pagamento do plano de saúde;

Criação da função de auxiliar de bordo, para absorver os cobradores, no caso de extinção do cargo.



Em reação, os empresários entraram com uma liminar na Justiça , pedindo que, pelo menos, 90% da frota circulasse durante a greve. À época, o GVBus afirmou não discutir a data-base, a jornada de trabalho e a criação do cargo - postura que permanece -, mas propôs o reajuste salarial de 2,54% e o aumento também de 2,5% no valor pago no plano de saúde.

Por fim, na audiência de conciliação da última sexta-feira, presidida pela desembargadora Ana Paula Tauceda Branco, a Justiça apresentou a seguinte proposta para as partes: