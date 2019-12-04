Greve dos rodoviários

'Greve está descartada', diz presidente do Sindirodoviários

Segundo turno da assembleia aconteceu na quadra da Novo Império, em Vitória, na tarde desta quarta-feira (4)
Redação de A Gazeta

04 dez 2019 às 17:37

Segundo turno da assembleia aconteceu na tarde desta quarta-feira (4) na quadra da Novo Império, em Vitória
Os rodoviários se reuniram na tarde desta quarta-feira (4), na quadra da Novo Império, em Vitória, para o 2º turno da assembleia geral para discutir se aceitam ou não as propostas das empresas e, assim, evitar uma greve de motoristas e cobradores. 
Assim como no primeiro turno, essa segunda reunião teve como saldo a maioria da categoria votando contra o movimento, aceitando as propostas discutidas entre as partes.
Nesta segunda assembleia, houve confusão gerada por rodoviários contrários ao acordo e que querem a paralisação.  José Carlos Sales, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários), estava presente no local, e mesmo com a confusão, garantiu: "A greve está descartada".

Veja Também

Motoristas e cobradores de ônibus do ES aceitam reajuste de 3,04% em 1ª reunião

Um cobrador que não quis se identificar disse que houve fraude na reunião. "Houve indução para a categoria que é a favor da greve. Quando o sindicato deu a palavra final, a categoria continuou a favor da paralisação. O sindicato impôs que a greve estaria cortada e que a categoria tinha aceitado, o que não aconteceu. Estamos revoltados com a fraude", disse.
Por outro lado, outro trabalhador da categoria afirmou que não houve fraude alguma e que a maioria votou por aceitar o reajuste salarial de 3,04% proposto pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT-ES).
À reportagem de A Gazeta, o Sindirodoviários afirmou que a categoria deve seguir para o Ministério Público do Trabalho (MPT) às 17h desta quarta-feira (4) para nova reunião.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade
Editais e Avisos - 09/04/2026
Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde

