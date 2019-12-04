Motoristas e cobradores de ônibus do ES aceitam reajuste de 3,04% em 1ª reunião

Sindirodoviarios se reúnem na quadra da escola de samba Novo Império Crédito: Carlos Alberto

Os rodoviários decidiram, no 1° turno de uma assembleia geral nesta quarta-feira (4), aprovar o reajuste salarial de 3,04% proposto pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT-ES). De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários), apesar de estar agendada uma segunda assembleia da categoria para a parte da tarde, tudo indica que não haverá greve da categoria.

A assembleia dos rodoviários ocorreu na quadra da Novo Império, em Vitória, logo depois de uma reunião realizada com os donos de empresas de transporte público no Ministério Público do Trabalho (MPT).

Durante discurso antes da votação, o presidente do Sindirodoviários, José Carlos Sales, afirmou que uma paralisação, no atual momento, seria "uma greve de suicídio" porque poderia provocar perda de avanços que a categoria teve nas negociações. Argumentou ainda que rodoviários de outros estados não conseguiram reajuste acima da inflação.

Após a assembleia, José Carlos garantiu em entrevista para A Gazeta que o sindicato trabalha para que as partes cheguem a um acordo. "Acho que a greve é um mecanismo, um direito que o sindicato tem pra usar em último caso. A negociação, o diálogo e o bom senso de estar negociando em mesa é bem mais viável", comentou.

Procurado pela reportagem, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) não confirmou se vai ofertar o percentual levantado pelo TRT-ES. Disse apenas que "as negociações continuam" e que está se esforçando para "tentar um acordo junto ao Sindirodoviários". No entanto, segundo os rodoviários, na reunião que a categoria teve com os donos de empresas, o sindicato patronal informou que vai concentrar esforços ao longo do dia para garantir o reajuste de 3,04%.

Sindirodoviarios se reúnem na quadra da escola de samba novo império