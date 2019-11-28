Usuários do sistema Transcol podem ter problemas na próxima semana após confirmação de greve Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. Sindicato dos rodoviários publica edital de greve na Grande Vitória

Após deliberar, em assembleia, a paralisação das atividades a partir de segunda-feira (2) , o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Espírito Santo (Sindirodoviários) publicou, nesta quinta-feira (28), o edital de greve confirmando a decisão. De acordo com a entidade, a categoria não aceitou o reajuste salarial proposto pelas empresas. O aumento oferecido foi de 2,54%, o que foi rejeitado pelos rodoviários, que pedem 10% de reajuste.

A publicação respeita a lei 7.783/89, que determina um aviso com 72 horas de antecedência da paralisação. No comunicado, a entidade justifica a greve citando a "frustração das negociações coletivas com vistas à formalização de instrumento normativo de trabalho para vigorar no período de 01/11/2019 a 31/10/2020".

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Além disso, o sindicato informa aos usuários do "Sistema de Transporte Público Coletivo de Passageiros da Grande Vitória e do Sistema Rodoviário Municipal e Intermunicipal de passageiros, dos sistemas Seletivo, Mão na Roda e Porta-a-Porta e do Sistema Complementar, que os trabalhadores deliberaram pela greve com paralisação parcial a partir da 0h01min do dia 02 de dezembro".

No edital, o sindicato afirma que, durante a paralisação, será mantida em circulação 30% da frota dos ônibus que operam o sistema e os serviços indispensáveis ao atendimento dos usuários.