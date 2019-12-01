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Saindo do papel

Casagrande anuncia licitação para a Terceira Ponte e para outras obras no ES

Governador prevê abertura do processo ainda neste mês para a criação do Portal da Ilha do Príncipe, na entrada Sul de Vitória, além de licitação em janeiro para a ampliação da Terceira Ponte e para o viaduto de Carapina, na Serra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2019 às 17:38

Publicado em 01 de Dezembro de 2019 às 17:38

Durante a inauguração da nova Leitão da Silva neste domingo (01),  o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), adiantou as próximas obras de mobilidade urbana para a Grande Vitória que estão no radar de sua administração: Complexo Viário Portal do Príncipe, na entrada Sul de Vitória, Terceira Ponte e viaduto de Carapina, na Serra.
Edital para a ampliação da Terceira Ponte deve sair do papel em janeiro  Crédito: Fernando Madeira
"Vamos publicar ainda em dezembro um edital de licitação para contratar uma empresa que vai executar o Portal do Príncipe. Em janeiro de 2020, chegará a vez dos editais das obras da Terceira Ponte e do viaduto de Carapina.  São construções importantíssimas para a mobilidade da Grande Vitória", acrescenta. 
A licitação do projeto da primeira etapa do Complexo Viário Portal do Príncipe foi lançada em novembro de 2013. O projeto, no entanto, é de 2008. As obras incluiriam um viaduto saindo do Porto de Vitória e passando por cima da Avenida Elias Miguel, desembocando nas Cinco Pontes e na Segunda Ponte  para passagem de caminhões e carretas. O projeto também prevê a ampliação da Elias Miguel.
A previsão inicial era de que as obras começassem em janeiro de 2014, com conclusão até o final de 2015. A última demolição de edifícios na região, no entanto, aconteceu há cerca de quatro anos e, desde então, nada mais foi realizado no local. Após o início das obras, a previsão de conclusão é de um ano e meio.
Em agosto deste ano, o governo do Estado anunciou as mudanças previstas para a ampliação da Terceira Ponte. Casagrande disse, neste domingo (01), que o edital de licitação deve sair em janeiro de 2020. Atualmente, a ponte funciona com duas faixas em cada sentido, com 3,5 metros de largura cada uma. O projeto prevê seis faixas para veículos, sendo duas exclusivas para ônibus, caminhões e táxis - uma em cada sentido. 
O esperado Complexo Viário Portal da Ilha do Príncipe deve ser iniciado em 2020 Crédito: Vitor Jubini
Outra novidade apresentada em agosto foi a construção de duas ciclovias - uma em cada sentido - na Terceira Ponte. Essas ciclovias terão largura de 3 metros e serão construídas 3 metros abaixo do nível da pista de rolamento. Elas também serão interligadas à malha cicloviária de Vila Velha e Vitória. No vão central  também será construído um mirante. 
Esboço de como vai ficar ciclovia na Terceira Ponte Crédito: Divulgação | Governo do Estado
Por sua vez, o projeto do viaduto de Carapina, na Serra, deve ser retomado também no ano que vem. O túnel facilitará para quem vem da Serra e para quem quer entrar no Bairro de Fátima. A ideia é aliviar o trânsito em Carapina.

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