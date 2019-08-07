Terceira Ponte terá seis pistas e ciclovia dos dois lados

A Agência de Regulação dos Serviços Públicos do Espírito Santo (Arsp) concluiu o projeto para a instalação de uma barreira de proteção para evitar suicídios na Terceira Ponte, entre Vitória e Vila Velha Crédito: Eduardo Dias

A principal via de ligação entre Vitória e Vila Velha, a Terceira Ponte, terá uma nova configuração, com seis faixas, três em cada sentido, ciclofaixa nos dois lados da ponte e barreira de proteção. O projeto deve custar R$ 100 milhões, segundo o governo do Estado.

A expectativa é de que a obra fique pronta em três anos, após o trâmite de licitação do projeto. Segundo o governador Renato Casagrande, foram pensadas soluções técnicas para que, junto com a obra de proteção contra suicídios, avaliada em R$ 30 milhões, fossem implementadas as faixas para bicicletas.

As ciclovias estarão nas duas laterais da ponte e abaixo do nível da barreira de proteção. Para identificação e segurança de quem passa pelo local, o acesso à ciclovia será por meio de cartão do sistema Transcol. A nova configuração da via também contempla três faixas em cada sentido. Uma delas será para ônibus, com 3,10 metros de largura, e as outras duas de 2,80 metros.

Esboço de como vai ficar ciclovia na Terceira Ponte Crédito: Divulgação | Governo do Estado