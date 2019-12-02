Veja a lista com todas as obras federais paradas no Espírito Santo

A Gazeta revelou neste final de semana que o Espírito Santo possui 224 obras federais emperradas, que estavam paralisadas ou inacabadas em 1º de janeiro de 2019 segundo uma auditoria do Tribunal de Contas da União. São construções que se arrastam pelo menos desde 2001 de creches, unidades de saúde, rodovias, praças, sistema de esgotamento sanitário e até compra de maquinário mas que até hoje não saíram do papel.
Os impactos desses esqueletos são muitos: vão de prejuízos financeiros para os cofres públicos à desvalorização de imóveis próximos. Para a sociedade, fica o sentimento de descaso. Para os gestores públicos, uma prova da ineficiência do Estado.
Veja no infográfico abaixo a lista com todas as obras. Você pode pesquisar no campo "search" pela cidade ou local (como rodovia) para filtrar os empreendimentos.