Faltam vagas em creche, mas sobram locais de ensino com obras paradas

A dona de casa Márcia Alvarenga leva todos os dias o neto Carlos Miguel para a creche provisória, que é pequena e precisa dispensar os alunos quando chove Crédito: Fernando Madeira

Para além de grandes projetos de infraestrutura, o lado mais perverso do atraso e paralisação de obras públicas , na visão de especialistas, é na falta de qualidade ou mesmo ausência de prestação de serviços públicos. Isso se mostra no Espírito Santo, por exemplo, na educação infantil.

Enquanto o Estado ainda está longe de cumprir as metas para universalização do ensino infantil para crianças de 4 a 5 anos e ampliar a oferta de vagas em creches para atender no mínimo 50% das crianças até 3 anos, segundo o Plano Nacional da Educação (PNE), obras de novas creches não saem do papel.

Obra em Tabuazeiro: deveria ser creche, mas é só um esqueleto

Algumas dessas creches estão até hoje só no esqueleto. É o caso, por exemplo, do novo Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Jacy Alves Fraga, em Tabuazeiro, na Capital. Orçado em R$ 4,8 milhões, o projeto prevê a oferta de 540 vagas, sendo 60% das matrículas em tempo integral.

A situação se agrava levando em conta que as crianças da região estão sendo atendidas em um local que permite a oferta de menos da metade das vagas e que deveria ser provisório, mas funciona lá desde 2010. Para além disso, quando chove, os alunos precisam ser dispensados.

Aqui é muito apertado, disse a dona de casa Maria Alvarenga, 55 anos, que todos os dias leva o neto Carlos Miguel, de 6, para a creche. Isso quando pode levá-lo.

"Quando chove molha o refeitório e não tem aula. Nesses dias que estava chovendo muito ele ficou a semana toda em casa" Maria Alvarenga, de 55 anos - Avó de Carlos Miguel, de 6 anos

A Prefeitura de Vitória , procurada, informou que o projeto, que tem recursos do MEC e do município, já recebeu a obra de contenção e drenagem no terreno. Atualmente, o projeto está tramitando na Secretaria Municipal de Obras e Habitação e encontra-se em fase de finalização e elaboração de orçamento da segunda etapa da construção.