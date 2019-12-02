Projetos no Congresso querem impedir paralisação de obras públicas

O deputado federal Felipe Rigoni (PSB) no Encontro de Lideranças Crédito: Carlos Alberto Silva

O Congresso brasileiro parece ter percebido que o problema das obras paradas no país vai além da falta de dinheiro. Nos últimos meses, várias iniciativas na Câmara e no Senado têm surgido para dar mais agilidade a empreendimentos públicos e impedir a paralisação de obras federais.

Uma das principais apostas atuais para destravar obras paradas no país é a chamada Nova Lei das Licitações, já aprovada pela Câmara neste ano e que agora aguarda o aval final do Senado. No Espírito Santo , segundo auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) de janeiro, havia 224 obras federais paralisadas ou inacabadas . Em todo país são mais de 14 mil.

Um dos parlamentares mais atuantes na tramitação do novo marco legal, o deputado federal capixaba Felipe Rigoni (PSB) disse acreditar que a mudança na legislação dará mais fluidez para os projetos, reduzindo o número de obras paradas país afora.

Entre os pontos centrais, a lei proíbe a administração pública de retardar sem motivos a execução de uma obra. Se chegar a ocorrer paralisação ou suspensão do contrato, será elaborado um aviso de obra paralisada, a ser colocado no local onde o serviço está ocorrendo, informando a data prevista para o empreendimento ser retomado.

Outra mudança prevista é a criação de um regime de contratação integrada, que prevê uma única licitação para todo o empreendimento, ou seja, a mesma empresa faria os projetos básicos e executaria, buscando cada vez mais planejamentos mais eficientes, já que, segundo o Rigoni, a qualidade dos projetos no Brasil é muito baixa.

Fizemos modificações na lei que veio do Senado retirando, por exemplo, o prazo para medição e pagamento. Como as obras têm várias etapas, quando a construtora termina uma, ela avisa o ente público que precisa ir lá medir para ver se de fato foi executada para liberar o pagamento. Mas não tem prazo para ir medir e isso demora muito. Depois da medição, o governo ainda tem 90 dias para pagar. Isso já é um tempo enorme, explicou o deputado. A nova redação prevê que as medições sejam mensais, independentemente da conclusão de etapas.

INICIATIVAS NO SENADO

No Senado, caminham outras duas mudanças. A primeira é um projeto de lei de autoria da senadora capixaba licenciada Rose de Freitas (Podemos), que impede a paralisação de obras federais por contingenciamento de recursos pelo governo federal. O texto já foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) da Casa e agora será apreciado pelo Plenário, em regime de urgência, antes de seguir para a Câmara.

Senadora Rose de Freitas durante pronunciamento Crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado Fonte: Agência Senado

Atualmente, a lei proíbe congelar repasses apenas para as obrigações constitucionais e legais de Estados e municípios (como salário de servidores), as destinadas ao pagamento da dívida pública e as ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Com o projeto, Rose pretende incluir na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) os convênios, contratos de repasse e termos de parceria.

É um contrassenso que o governo federal continue firmando convênios que, aparentemente, não pretenda honrar, em uma postura extremamente centralizadora e, acima de tudo, danosa aos interesses da população, afirmou Rose.

Outro projeto, também de autoria de Rose, prevê que obras de saneamento básico com mais de 70% de execução tenham prioridade no Orçamento da União, o que evitará desperdício de recursos públicos. O projeto já foi aprovado na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização, Controle e Defesa do Consumidor (CTFC) do Senado.