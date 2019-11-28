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Paralisação dos rodoviários

GVBus entra com liminar pedindo 100% dos ônibus nas ruas

A medida foi tomada após o Sindicato dos Rodoviários publicar edital de greve na Grande Vitória a partir de segunda-feira. Categoria briga por reajuste de salário
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2019 às 18:07

Publicado em 28 de Novembro de 2019 às 18:07

Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - Ônibus do sistema Transcol Crédito: Carlos Alberto Silva
O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) entrou com um pedido de liminar no Tribunal Regional do Trabalho (TRT-ES), nesta quinta-feira (28), pedindo que 100% - ou pelo menos 90% (horário de pico) e 70% (demais horários) - da frota de ônibus do sistema Transcol circule durante a greve dos rodoviários, prevista para acontecer a partir das 0h da próxima segunda-feira (02).
A medida foi tomada após o GVBus considerar o pedido de reajuste salarial da categoria - acima de 11% (9% + INPC)- "fora da realidade", tendo em vista a inflação acumulada no período (2,54%).
"Ressaltamos que o pedido oficial do Sindirodoviários está desconexo da realidade, solicitando reajuste salarial acima de 11% (índice INPC mais 9%), sendo que a inflação acumulada no período é de 2,54%, ajuste proposto pelas empresas. Ou seja, os trabalhadores pedem um reajuste 292% acima da inflação, fora outras reivindicações", diz a nota.
"Isso demonstra que o sindicato dos trabalhadores nunca teve a intenção de fazer acordo, já que a inflação no país está com viés de queda e de estabilidade. Lembramos que outras categorias no Espírito Santo e em outros estado do Brasil já fecharam acordos de reajuste salarial abaixo de 3%", reforça.

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O GVBus pediu ainda que não sejam feitos bloqueios nos acesso às sedes das garagens das empresas nem que as vias públicas destinadas ao trânsito sejam fechadas. Além disso, requer que os trabalhadores não pratique atos que causem prejuízos materiais, como a depredação dos coletivos.
O documento também traz a solicitação de aplicação de multa em caso de descumprimento de algum desses itens por parte do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviários do Estado (Sindirodoviários).

O QUE A CATEGORIA PEDE

Os rodoviários decidiram em assembleia que entrarão de greve a partir de 0h da próxima segunda-feira (02). O edital confirmando a decisão foi publicado nesta quinta-feira (28). Segundo o Sindirodoviários, a paralisação se deve pela não concordância da proposta de reajuste de 2,54% apresentada pelo sindicato patronal à categoria. Os motoristas e cobradores querem 9%.
A categoria pede também redução da jornada de trabalho, diminuição do valor do plano de saúde, auxiliar de bordo para os motoristas e que a data base mude de novembro para maio.
Durante o período,  será mantida em circulação 30% da frota dos ônibus que operam no sistema. A decisão respeita a lei 7.783/89, que determina um aviso com 72 horas de antecedência da paralisação.

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