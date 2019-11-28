Justiça marca audiência de conciliação entre GVBus e rodoviários

Tribunal Regional do Trabalho (TRT-ES), em Vitória Crédito: Fernando Madeira

A realização de prévia audiência de conciliação melhor atende aos interesses em jogo, sobretudo considerando o êxito da saída autocompositiva em dissídios anteriores envolvendo a categoria dos rodoviários, afirma a desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), Wanda Lúcia Costa Leite França Decuzzi, também relatora do processo.

Sindirodoviários e Setpes. A sessão será presidida pela presidente do TRT-ES, Ana Paula Tauceda Branco, e contará com representantes do GVBus

A GREVE

Os rodoviários decidiram em assembleia que vão paralisar as atividades a partir de 0h da próxima segunda-feira (02). O edital confirmando a decisão foi publicado nesta quinta-feira (28) . A categoria não concorda com proposta de reajuste apresentada (de 2,54%). Os motoristas e cobradores querem 9%.

Eles também pedem redução da jornada de trabalho, diminuição do valor do plano de saúde, auxiliar de bordo para os motoristas e que a data base mude de novembro para maio.

A greve esta prevista para começar a partir das 0h desta segunda-feira (02). Durante o período, 30% da frota dos ônibus que operam no sistema será mantida em circulação, segundo os rodoviários. A decisão respeita a lei 7.783/89, que determina um aviso com 72 horas de antecedência da paralisação.

POSICIONAMENTO DO GVBUS

O sindicato das empresas recorreu à Justiça por considerar o pedido de reajuste salarial dos rodoviários - acima de 11% (9% + INPC) - "fora da realidade", tendo em vista a inflação acumulada.

e em outros estado do já fecharam acordos de reajuste salarial abaixo de 3%", reforça. "Isso demonstra que o Sindicato dos Trabalhadores nunca teve a intenção de fazer acordo, já que a inflação no país está com viés de queda e de estabilidade. Lembramos que outras categorias no Espírito Santo e em outros estado do Brasil já fecharam acordos de reajuste salarial abaixo de 3%", reforça.

O GVBus pediu ainda que não sejam feitos bloqueios nos acesso às sedes das garagens das empresas nem que as vias públicas destinadas ao trânsito sejam fechadas. Além disso, requer que os trabalhadores não pratique atos que causem prejuízos materiais, como a depredação dos coletivos.