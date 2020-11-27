Quinto dia de greve e muito lixo na Grande Vitória

Lixo acumulado nas ruas da Praia do Canto Crédito: Fernando Madeira

O caso segue em Dissídio Coletivo na Justiça e ainda não tem decisão final. A movimentação mais recente no processo teve duas manifestações, sendo que uma delas ocorreu na noite desta quinta-feira (26) pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Espírito Santo (Sindirodoviários) dentro do prazo de 48h concedido pela desembargadora Sônia das Dores Dionísio Mendes, do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (TRT).

O sindicato apresentou um pedido de reconsideração da decisão anterior, solicitando redução no valor da multa imposta e também do percentual fixado para circulação, com 70% da disponibilização do serviço de coleta. Segundo o Sindirodoviários, estas determinações, embora estejam sendo cumpridas, inviabilizam o direito de greve.

Já o Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana do Espírito Santo (Selures), que também se manifestou nos autos do processo, informou que todos os dias repassa à Justiça a ocorrência de novos fatos, como as depredações e o descumprimento da medida liminar de manutenção de 70% do serviço, buscando amparo para que a situação seja normalizada. O Selures pede ainda que o Dissídio Coletivo seja julgado o mais rápido possível. Segundo o sindicato patronal, já são quase 10 mil toneladas de lixo que deixaram de ser recolhidos em toda a Região Metropolitana.

Lixo na Grande Vitória

MUNICÍPIOS

Para reduzir a quantidade de lixo gerada e os transtornos decorrentes da falta de coleta, as prefeituras da Grande Vitória têm usado equipamentos próprios para fazer o recolhimento.

Vitória

Segundo a Prefeitura de Vitória (PMV), todos os bairros estão sendo atendidos com equipamentos do próprio município para garantir a manutenção dos serviços na cidade. Em nota, o órgão informou que para que todos os bairros sejam atendidos em igualdade, a coleta tem seguido até às 3h. Acrescentou que nesta sexta-feira (27), oito caminhões da empresa que realiza a coleta de lixo estão sendo escoltados por viaturas da Guarda Municipal de Vitória, a fim de garantir o serviço e a segurança dos colaboradores.

"Além disso, duas viaturas estão de prontidão em frente à garagem da empresa que presta serviços de limpeza urbana ao município. Nos últimos dias, veículos da Prefeitura de Vitória foram alvos de ataques, tendo pneus esvaziados, o que atrasou a saída e o cumprimento do horário da coleta em alguns bairros. O órgão informa, ainda, que já registrou boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil e também já notificou a empresa que presta serviços de recolhimento de lixo para o município cobrando providências urgentes e medidas administrativas e judiciais necessárias para garantir o retorno das atividades imediatamente. No âmbito da coleta seletiva, as associações de catadores foram autorizadas a realizar o recolhimento diretamente nos condomínios", disse a nota.

Vila Velha

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos da Prefeitura de Vila Velha (PMVV) informou que os serviços foram retomados, mesmo que parcialmente, em todas as Regiões do município e que a previsão é de que eles sejam normalizados nos próximos dias.

Cariacica

Em nota, o município de Cariacica informou que o serviço emergencial de coleta, feito pela Secretaria Municipal de Serviços (Semserv) com maquinário próprio, continua enquanto houver greve, dando prioridade às grandes avenidas, locais de maior movimentação e áreas comerciais. Confira na íntegra:

"O trabalho na manhã desta sexta-feira (27) se concentrou em Campo Grande, Vila Palestina, Santana, Porto de Santana e arredores do Shopping Moxuara e do Terminal de Campo Grande. À tarde, as equipes estarão em Cariacica Sede. A paralisação dos motoristas de caminhão de lixo ocorre em todas as cidades da Região Metropolitana e a Semserv conta com a colaboração da população, neste momento, pedindo que não coloque lixo na rua. O lixo na via é fator de risco, no tempo chuvoso, para entupimento da rede de drenagem e assoreamento de canais, provocando alagamentos e inundações. Mensurar a quantidade de lixo recolhida ainda não é possível fazer, pois as equipes estão em campo. É uma situação atípica. O serviço, aqui na cidade, é terceirizado e 100 bairros são afetados com a greve dos motoristas de caminhão de coleta. O plano emergencial é definido todas as manhãs, não sendo possível uma prévia de bairros do dia seguinte", diz a nota.

Serra

Acionada, a Prefeitura da Serra informou que está trabalhando com o esforço máximo para minimizar os problemas ocasionados pela greve de motoristas da limpeza urbana. Em nota, afirmou que para o fim de semana estão previstos dez caminhões basculantes da prefeitura nas ruas. "Vale ressaltar que a Prefeitura da Serra já retirou 300 toneladas de lixo nos últimos quatro dias. O município segue cobrando da empresa a manutenção dos serviços, no percentual estabelecido pela lei, para a que a população não seja prejudicada. Nesta sexta-feira (27), a prestadora de serviço da Prefeitura da Serra liberou cinco caminhões compactadores para realizarem a coleta. Agora, os trabalhadores e sindicatos aguardam o resultado do dissídio coletivo que corre na Justiça do Trabalho, para que os serviços sejam retomados", acrescentou a nota.

A GREVE

A greve dos motoristas dos caminhões usados na limpeza urbana, que reivindicam reajuste de salário, já provoca vários pontos de acúmulo de lixo na Grande Vitória. A paralisação teve início no dia 12 de novembro, mas foi suspensa temporariamente e retomada nesta segunda-feira (23) por tempo indeterminado.