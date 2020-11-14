Greve dos motoristas de caminhão de lixo no ES é suspensa temporariamente

Caminhão de lixo faz coleta no bairro Terra Vermelha Crédito: Nádia Prado

A greve dos motoristas de caminhão de lixo foi suspensa temporariamente, até a segunda-feira (16). A informação foi divulgada na noite desta sexta-feira (13) após uma reunião que terminou sem acordo entre o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Espírito Santo (Sindirodoviários), que representa a categoria, e o Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana do Espírito Santo (Selures). Nova mediação será realizada no Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo (TRT-ES), na próxima segunda-feira ( 16), ao meio-dia.

De acordo com o Selures, o serviço deve ser totalmente normalizado até segunda (16), quando haverá uma nova reunião para reconciliação.

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O Sindirodoviários informou que todos os carros já estavam na rua rodando, na noite de sexta-feira. Uma nova assembleia deve ser realizada na manhã deste sábado (14) pelo Sindirodoviários.

A greve teve início na última quinta-feira (12), e os efeitos da paralisação puderam ser observados em municípios da Grande Vitória . A reivindicação do Sindirodoviários acontece por conta de uma insatisfação da categoria, que não aceita as propostas de reajuste salarial e outros pontos apresentados aos trabalhadores pelo sindicato patronal.

A greve afetou seis municípios da região metropolitana: Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana, Fundão - e mais 14 no interior do Estado. São eles: Afonso Cláudio, Aracruz, Baixo Guandu, Brejetuba, Colatina, Ibiraçu, Itaguaçu, Itarana, João Neiva, Laranja da Terra, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa e São Roque do Canaã.

O QUE DIZ O SINDICATO DAS EMPRESAS