Greve dos motoristas de caminhão de lixo segue sem previsão de acordo no ES

Caminhão de lixo faz coleta no bairro Terra Vermelha Crédito: Nádia Prado

Parte dos grevistas foi para a frente dos portões da garagem onde ficam os caminhões e impediu a saída de alguns trabalhadores, gerando a confusão durante a manhã, como mostra o vídeo abaixo. A Polícia Militar foi acionada e esteve no local.

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A greve se dá pela insatisfação da categoria com as propostas de reajustes salariais e outros pontos apresentadas pelos empregadores. O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Espírito Santo (Sindirodoviários), que representa a categoria, diz que, mesmo com a paralisação, está cumprindo a medida liminar que pede 70% da frota dos caminhões nas ruas.

Segundo os rodoviários, a greve deve continuar, pois, até o momento, não houve nenhuma tentativa do sindicato que representa as empresas de dialogar sobre as insatisfações da categoria.

O QUE DIZ O SINDICATO DAS EMPRESAS

Procurado, o Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana do Espírito Santo (Selures) diz que o movimento dos rodoviários é ilegal, pois descumpre o prazo de 72 horas para dar ampla comunicação da paralisação à sociedade, bem como as empresas do setor. Além disso, informa que sempre esteve aberto ao diálogo, buscando tratativas transparentes e justas, e que atendeu todos os pleitos realizados inicialmente pelo Sindirodoviários, garantindo o reajuste salarial de 2,46%, índice de inflação com a data-base de Maio 2020.