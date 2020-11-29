AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Greve

Lixo recolhido em Vitória não é levado para aterro e fica acumulado

Vídeos mostram resíduos acumulados em empresa de coleta que fica no bairro Resistência; material já está produzindo chorume, líquido tóxico que sai do lixo

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 22:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2020 às 22:35
Lixo começa a ser coletado em Vitória, mas fica parado na empresa de coleta
Lixo começa a ser coletado em Vitória, mas fica parado na empresa de coleta Crédito: Prefeitura de Vitória
Após cinco dias de greve dos motoristas de caminhão de lixo da Grande Vitória, os caminhões voltaram a fazer a coleta escoltados pela Polícia Militar em Vitória. Os resíduos, no entanto, não estão sendo transportados do pátio da empresa de coleta, que fica no bairro Resistência, na Capital, para o aterro sanitário da empresa Marca Ambiental, que fica em Cariacica. A greve teve início no dia 12 de novembro e, até nesta sexta-feira (27), mais de 10 mil toneladas de lixo não haviam sido recolhidas em Vitória no município.
De acordo com a Prefeitura de Vitória, cerca de cinco caminhões de lixo estão cheios e aguardando para serem transportados para o aterro. A administração afirma, no entanto, que sindicalistas estão impedindo que os veículos saiam do pátio da empresa Vital, que fica na Capital. Vídeos enviados para A Gazeta mostram a quantidade de lixo acumulada e que, inclusive, já está produzindo chorume, líquido tóxico que sai dos resíduos. Pelas imagens é possível ver também que há um grande volume de resíduos no chão.
Por nota, a prefeitura afirmou que "tem feito a limpeza com desinfetante e está iniciando procedimento para contratar outra empresa para fazer o transporte até o aterro sanitário, o que deve acontecer na próxima semana." Além disso, vai buscar na próxima segunda-feira (30) o apoio da Polícia Militar para escoltar até o aterro sanitário os caminhões que já estão abastecidos.
O Sindirodoviários, entidade que representa a categoria em greve, nega que os trabalhadores estejam impedindo o caminhão de sair. Segundo Marcos Suel dos Anjos, membro do sindicato, os caminhões parados não fazem parte dos 70% da frota escolhidos para circular na rua, e que o percentual determinado está sendo cumprido.
Nesta segunda-feira (30), a Marca Ambiental enviou uma nota para esclarecer que não é responsável pelo transporte dos resíduos até o aterro sanitário.
"A Marca Ambiental informa que não é responsável pelo transporte de resíduos até sua Central de Tratamentos de Resíduos (CTR Marca Ambiental), localizada no município de Cariacica."

Atualização

30/11/2020 - 11:17
O texto foi atualizado para adicionar o posicionamento da empresa Marca Ambiental.

Veja Também

Greve do lixo: ordem da Justiça não está sendo cumprida, diz sindicato

Greve de motoristas da limpeza urbana gera acúmulo de lixo nas ruas da Grande Vitória

Motoristas de caminhão de lixo do ES rejeitam proposta e greve continua

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viaturas da Polícia Civil, PC
Empresário investigado por golpe na venda de terrenos é preso no ES
Imagem de destaque
Messi iguala recorde de Cafu com 3 finais de Copas do Mundo no currículo
Imagem de destaque
Milton Nascimento: saiba quando a pneumonia pode ser perigosa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados