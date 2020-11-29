Lixo recolhido em Vitória não é levado para aterro e fica acumulado

Lixo começa a ser coletado em Vitória, mas fica parado na empresa de coleta Crédito: Prefeitura de Vitória

De acordo com a Prefeitura de Vitória, cerca de cinco caminhões de lixo estão cheios e aguardando para serem transportados para o aterro. A administração afirma, no entanto, que sindicalistas estão impedindo que os veículos saiam do pátio da empresa Vital, que fica na Capital. Vídeos enviados para A Gazeta mostram a quantidade de lixo acumulada e que, inclusive, já está produzindo chorume, líquido tóxico que sai dos resíduos. Pelas imagens é possível ver também que há um grande volume de resíduos no chão.

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Por nota, a prefeitura afirmou que "tem feito a limpeza com desinfetante e está iniciando procedimento para contratar outra empresa para fazer o transporte até o aterro sanitário, o que deve acontecer na próxima semana." Além disso, vai buscar na próxima segunda-feira (30) o apoio da Polícia Militar para escoltar até o aterro sanitário os caminhões que já estão abastecidos.

O Sindirodoviários, entidade que representa a categoria em greve, nega que os trabalhadores estejam impedindo o caminhão de sair. Segundo Marcos Suel dos Anjos, membro do sindicato, os caminhões parados não fazem parte dos 70% da frota escolhidos para circular na rua, e que o percentual determinado está sendo cumprido.

Nesta segunda-feira (30), a Marca Ambiental enviou uma nota para esclarecer que não é responsável pelo transporte dos resíduos até o aterro sanitário.

"A Marca Ambiental informa que não é responsável pelo transporte de resíduos até sua Central de Tratamentos de Resíduos (CTR Marca Ambiental), localizada no município de Cariacica."