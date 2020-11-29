Lixo recolhido em Vitória não é levado para aterro e fica acumulado

Após cinco dias de greve dos motoristas de caminhão de lixo da Grande Vitória, os caminhões voltaram a fazer a coleta escoltados pela Polícia Militar em Vitória. Os resíduos, no entanto, não estão sendo transportados do pátio da empresa de coleta, que fica no bairro Resistência, na Capital, para o aterro sanitário da empresa Marca Ambiental, que fica em Cariacica. A greve teve início no dia 12 de novembro e, até nesta sexta-feira (27), mais de 10 mil toneladas de lixo não haviam sido recolhidas em Vitória no município.
De acordo com a Prefeitura de Vitória, cerca de cinco caminhões de lixo estão cheios e aguardando para serem transportados para o aterro. A administração afirma, no entanto, que sindicalistas estão impedindo que os veículos saiam do pátio da empresa Vital, que fica na Capital. Vídeos enviados para A Gazeta mostram a quantidade de lixo acumulada e que, inclusive, já está produzindo chorume, líquido tóxico que sai dos resíduos. Pelas imagens é possível ver também que há um grande volume de resíduos no chão.
Por nota, a prefeitura afirmou que "tem feito a limpeza com desinfetante e está iniciando procedimento para contratar outra empresa para fazer o transporte até o aterro sanitário, o que deve acontecer na próxima semana." Além disso, vai buscar na próxima segunda-feira (30) o apoio da Polícia Militar para escoltar até o aterro sanitário os caminhões que já estão abastecidos.
O Sindirodoviários, entidade que representa a categoria em greve, nega que os trabalhadores estejam impedindo o caminhão de sair. Segundo Marcos Suel dos Anjos, membro do sindicato, os caminhões parados não fazem parte dos 70% da frota escolhidos para circular na rua, e que o percentual determinado está sendo cumprido.
Nesta segunda-feira (30), a Marca Ambiental enviou uma nota para esclarecer que não é responsável pelo transporte dos resíduos até o aterro sanitário.
"A Marca Ambiental informa que não é responsável pelo transporte de resíduos até sua Central de Tratamentos de Resíduos (CTR Marca Ambiental), localizada no município de Cariacica."
Atualização
30/11/2020 - 11:17
O texto foi atualizado para adicionar o posicionamento da empresa Marca Ambiental.