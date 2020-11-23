A greve dos motoristas de caminhão de lixo, que havia sido suspensa temporariamente, foi retomada nesta segunda-feira (23), após recusa dos trabalhadores à nova proposta apresentada em assembleia realizada neste domingo (22). A informação foi confirmada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Espírito Santo (Sindirodoviários), que representa a categoria, e pelo Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana do Espírito Santo (Selures).
A paralisação teve início no último dia 12, os efeitos puderam ser observados em municípios da Grande Vitória e do interior do Estado. A reivindicação do Sindirodoviários acontece por conta de uma insatisfação da categoria, que não aceita as propostas de reajuste salarial e outros pontos apresentados aos trabalhadores pelo sindicato patronal.
Motoristas de caminhão de lixo do ES rejeitam proposta e greve continua
De acordo com o sindicato da categoria dos trabalhadores, a negociação salarial do segmento, em regra, acontece no início de cada ano, no entanto, em virtude da pandemia do novo coronavírus e de algumas permissões concedidas por Medidas Provisórias do Governo Federal, o Selures teria optado por prorrogar a vigência da convenção coletiva que encerrava em 31 de abril desse ano. Aconteceu então que, segundo o Sindirodoviários, o processo negocial foi deixado para depois.
"Em setembro, eles retomaram o processo de negociação salarial e ofertaram um reajuste salarial linear de 2,46% e manutenção dos demais pontos da convenção sem alteração, sob o argumento de que as empresas estavam limitadas e que o poder público, que é em quase 100% dos casos o tomador dos serviços, não havia concedido reajuste nos contratos com as empresas, o que inviabiliza a concessão de reajustes maiores aos trabalhadores segundo o Selures. Os trabalhadores recusaram esta proposta, até porque não houve redução da atividade", informou o Sindirodoviários.
Também segundo o sindicato que representa os motoristas, o Selures havia pedido que o Ministério Público do Trabalho fizesse uma mediação em que fosse mantida a proposta. "Nos comprometemos em levar a proposta em assembleia e a fizemos no dia 08 de novembro, os trabalhadores recusaram e deliberaram pela greve. Os trabalhadores querem algo a mais nas verbas salariais, pois reconhecidamente trabalharam mais durante a pandemia, o esforço foi maior. A partir daí o Selures ajuizou um dissídio de greve tão logo nós publicamos o edital de paralisação e, no dia 13 de novembro, tivemos a primeira audiência das três que fizemos", acrescentou.
De acordo com o Sindirodoviários, o Selures então trouxe uma nova proposta. "Propuseram 4,77% a ser pago a partir de novembro, com a alteração da data base para 1 de novembro. Refutamos tal proposta, mas nos comprometemos a levar para assembleia. A Presidente do Tribunal do Trabalho propôs algo ao Selures no sentido de construir uma proposta intermediária, em torno de 3%, mantendo a data base em maio e um reajuste maior no ticket alimentação. O Selures ficou de apreciar a proposta e sinalizou positivamente. Ocorre que na quarta eles voltaram atrás e mantiveram apenas as duas propostas. Com isso a greve foi retomada a partir de hoje (23)", concluiu.
O OUTRO LADO
De acordo com o Selures, houve tentativas extrajudiciais e três reuniões de conciliação mediadas pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT), que, no entanto, resultaram em propostas rejeitadas pelo Sindirodoviários. Confira nota do sindicato patronal na íntegra:
"Após diversas tentativas extrajudiciais e três reuniões de conciliação mediadas pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT), o Selures informa que, não obstante ter garantido a reposição integral da inflação do período de data-base, a categoria rejeitou as propostas e a decisão final está nas mãos da autoridade judicial em processo de dissídio coletivo.
Na manhã desta segunda-feira (23), fomos surpreendidos com uma nova paralisação de toda a categoria dos motoristas de limpeza urbana nas cidades de Cariacica, Serra, Vitória e Vila Velha. Situação que descumpre a lei e a medida liminar que determina a manutenção de 70% das atividades em toda base de abrangência sob pena de multa diária.
Ao transgredir com o compromisso firmado na reunião na última quarta-feira (16), que deixou claro a necessidade de manutenção dos serviços essencial de coleta de lixo, o Sindirodoviários descumpre, mais uma vez, as determinações legais e judiciais, mormente com a recomendação constante da Ata de que qualquer atitude grevista implicaria em não mais em um ato de defesa dos interesses da categoria mas em ato de desrespeito ao Poder Judiciário com prejuízos indesejáveis para a coletividade.
O Selures reitera a ilegalidade do movimento grevista e aguarda posicionamento do Poder Judiciário para que o serviço seja retomado de forma plena. Em nome das empresas de limpeza urbana, o Sindicato Patronal pontua que não faltará esforços para regularização do serviço de coleta domiciliar, na maior brevidade possível, dentro dos padrãos de qualidade e excelência realizados, para que à população não seja mais prejudicada".