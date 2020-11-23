Caminhão de lixo faz coleta no bairro Terra Vermelha Crédito: Nádia Prado

A greve dos motoristas de caminhão de lixo, que havia sido suspensa temporariamente , foi retomada nesta segunda-feira (23), após recusa dos trabalhadores à nova proposta apresentada em assembleia realizada neste domingo (22). A informação foi confirmada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Espírito Santo (Sindirodoviários), que representa a categoria, e pelo Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana do Espírito Santo (Selures).

A paralisação teve início no último dia 12, os efeitos puderam ser observados em municípios da Grande Vitória e do interior do Estado. A reivindicação do Sindirodoviários acontece por conta de uma insatisfação da categoria, que não aceita as propostas de reajuste salarial e outros pontos apresentados aos trabalhadores pelo sindicato patronal.

Your browser does not support the audio element. Motoristas de caminhão de lixo do ES rejeitam proposta e greve continua

De acordo com o sindicato da categoria dos trabalhadores, a negociação salarial do segmento, em regra, acontece no início de cada ano, no entanto, em virtude da pandemia do novo coronavírus e de algumas permissões concedidas por Medidas Provisórias do Governo Federal, o Selures teria optado por prorrogar a vigência da convenção coletiva que encerrava em 31 de abril desse ano. Aconteceu então que, segundo o Sindirodoviários, o processo negocial foi deixado para depois.

"Em setembro, eles retomaram o processo de negociação salarial e ofertaram um reajuste salarial linear de 2,46% e manutenção dos demais pontos da convenção sem alteração, sob o argumento de que as empresas estavam limitadas e que o poder público, que é em quase 100% dos casos o tomador dos serviços, não havia concedido reajuste nos contratos com as empresas, o que inviabiliza a concessão de reajustes maiores aos trabalhadores segundo o Selures. Os trabalhadores recusaram esta proposta, até porque não houve redução da atividade", informou o Sindirodoviários.

Também segundo o sindicato que representa os motoristas, o Selures havia pedido que o Ministério Público do Trabalho fizesse uma mediação em que fosse mantida a proposta. "Nos comprometemos em levar a proposta em assembleia e a fizemos no dia 08 de novembro, os trabalhadores recusaram e deliberaram pela greve. Os trabalhadores querem algo a mais nas verbas salariais, pois reconhecidamente trabalharam mais durante a pandemia, o esforço foi maior. A partir daí o Selures ajuizou um dissídio de greve tão logo nós publicamos o edital de paralisação e, no dia 13 de novembro, tivemos a primeira audiência das três que fizemos", acrescentou.

De acordo com o Sindirodoviários, o Selures então trouxe uma nova proposta. "Propuseram 4,77% a ser pago a partir de novembro, com a alteração da data base para 1 de novembro. Refutamos tal proposta, mas nos comprometemos a levar para assembleia. A Presidente do Tribunal do Trabalho propôs algo ao Selures no sentido de construir uma proposta intermediária, em torno de 3%, mantendo a data base em maio e um reajuste maior no ticket alimentação. O Selures ficou de apreciar a proposta e sinalizou positivamente. Ocorre que na quarta eles voltaram atrás e mantiveram apenas as duas propostas. Com isso a greve foi retomada a partir de hoje (23)", concluiu.

O OUTRO LADO

De acordo com o Selures, houve tentativas extrajudiciais e três reuniões de conciliação mediadas pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT), que, no entanto, resultaram em propostas rejeitadas pelo Sindirodoviários. Confira nota do sindicato patronal na íntegra:

"Após diversas tentativas extrajudiciais e três reuniões de conciliação mediadas pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT), o Selures informa que, não obstante ter garantido a reposição integral da inflação do período de data-base, a categoria rejeitou as propostas e a decisão final está nas mãos da autoridade judicial em processo de dissídio coletivo.

Na manhã desta segunda-feira (23), fomos surpreendidos com uma nova paralisação de toda a categoria dos motoristas de limpeza urbana nas cidades de Cariacica, Serra, Vitória e Vila Velha. Situação que descumpre a lei e a medida liminar que determina a manutenção de 70% das atividades em toda base de abrangência sob pena de multa diária.

Ao transgredir com o compromisso firmado na reunião na última quarta-feira (16), que deixou claro a necessidade de manutenção dos serviços essencial de coleta de lixo, o Sindirodoviários descumpre, mais uma vez, as determinações legais e judiciais, mormente com a recomendação constante da Ata de que qualquer atitude grevista implicaria em não mais em um ato de defesa dos interesses da categoria mas em ato de desrespeito ao Poder Judiciário com prejuízos indesejáveis para a coletividade.