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Vila Velha

Cavalo invade pista, destrói carro e morre atropelado na Rodovia do Sol

Uma pessoa teve ferimentos leves e o carro, que não tinha seguro, ficou completamente destruído

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 10:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2020 às 10:20
Carro ficou completamente destruído após bater em cavalo na Rodovia do Sol, em Vila Velha
Carro ficou completamente destruído após bater em cavalo na Rodovia do Sol, em Vila Velha Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Um cavalo causou um acidente na Rodovia do Sol, na altura da Barra do Jucu, em Vila Velha, na noite deste domingo (22). O animal invadiu a pista e morreu após ser atropelado por um carro, que ficou completamente destruído. No veículo estavam três pessoas da mesma família. Uma delas teve ferimentos leves.
O motorista Renato Souza dos Santos voltava de uma festa da igreja, acompanhado da esposa e da mãe, e contou para a reportagem da TV Gazeta que dois cavalos pularam a mureta de proteção que divide as duas pistas da rodovia. Um deles já teria caído em cima do carro e o outro fugido para o matagal.
"Do nada ele apareceu. Pulou o muro de lá para cá e já caiu em cima do carro. Não deu tempo de fazer nada. Foi um livramento de Deus, um susto muito grande. O carro não tem seguro, estou pagando ainda, mas são bens materiais, o mais importante é a vida", afirmou o motorista.
O dono do cavalo não foi localizado.  A reportagem entrou em contato com a Rodosol, concessionária que administra a via, mas a demanda ainda não foi respondida. Esta publicação será atualizada assim que a resposta chegar.
Carro ficou completamente destruído após bater em cavalo na Rodovia do Sol, em Vila Velha
Carro ficou completamente destruído após bater em cavalo na Rodovia do Sol, em Vila Velha Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Com informações de André Falcão, da TV Gazeta.

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