Cavalo invade pista, destrói carro e morre atropelado na Rodovia do Sol

Carro ficou completamente destruído após bater em cavalo na Rodovia do Sol, em Vila Velha Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Um cavalo causou um acidente na Rodovia do Sol, na altura da Barra do Jucu, em Vila Velha , na noite deste domingo (22). O animal invadiu a pista e morreu após ser atropelado por um carro, que ficou completamente destruído. No veículo estavam três pessoas da mesma família. Uma delas teve ferimentos leves.

O motorista Renato Souza dos Santos voltava de uma festa da igreja, acompanhado da esposa e da mãe, e contou para a reportagem da TV Gazeta que dois cavalos pularam a mureta de proteção que divide as duas pistas da rodovia. Um deles já teria caído em cima do carro e o outro fugido para o matagal.

"Do nada ele apareceu. Pulou o muro de lá para cá e já caiu em cima do carro. Não deu tempo de fazer nada. Foi um livramento de Deus, um susto muito grande. O carro não tem seguro, estou pagando ainda, mas são bens materiais, o mais importante é a vida", afirmou o motorista.

O dono do cavalo não foi localizado. A reportagem entrou em contato com a Rodosol, concessionária que administra a via, mas a demanda ainda não foi respondida. Esta publicação será atualizada assim que a resposta chegar.

Carro ficou completamente destruído após bater em cavalo na Rodovia do Sol, em Vila Velha Crédito: Reprodução / TV Gazeta