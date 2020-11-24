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Greve de motoristas da limpeza urbana gera acúmulo de lixo nas ruas da Grande Vitória

Trabalhadores e empresário afirmam que as conversas se esgotaram e que agora aguardam o resultado do processo de dissídio coletivo que corre na Justiça do Trabalho

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 12:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2020 às 12:36
Movimento grevista foi retomado nesta segunda-feira (23)
Greve de motoristas da limpeza urbana provoca acúmulo de lixo em Vitória Crédito: Vitor Jubini
A greve dos motoristas dos caminhões usados na limpeza urbana, que reivindicam reajuste de salário, já provoca vários pontos de acúmulo de lixo na Grande Vitória. A paralisação, que havia sido suspensa temporariamente, foi retomada nesta segunda-feira (23) e não tem previsão de término.
Greve de motoristas da limpeza urbana gera acúmulo de lixo nas ruas da Grande Vitória
Trabalhadores e empresários afirmam que as conversas se esgotaram e que agora aguardam o resultado do processo de dissídio coletivo que corre na Justiça do Trabalho.
De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários), que representa também os motoristas da limpeza urbana, a paralisação estava suspensa, atendendo a um pedido da Justiça do Trabalho, que solicitou uma interrupção do movimento grevista até o primeiro turno das eleições, que ocorreu no dia 15 de novembro.

Greve de motoristas da limpeza urbana causa transtornos em Vitória

Como após o prazo, as empresas e os trabalhadores não chegaram a um acordo, o sindicato dos rodoviários retomou a greve nas cidades de Cariacica, Vitória, Vila Velha e Serra. As empresas ofereceram um reajuste de 2,46% retroativo a maio ou 4,77% sem retroatividade e com alteração da data-base para novembro.

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Já o sindicato que representa os motoristas quer um reajuste de 4,77%, que corresponde ao valor da inflação de novembro, mas mantendo a data-base atual, que atualmente está fixada no primeiro semestre do ano. "Como eles não ofereceram nenhuma proposta nova depois do primeiro turno, voltamos com a greve. E agora cabe à Justiça tomar uma decisão sobre o reajuste", comentou o presidente do Sindirodoviários, Marcos Alexandre da Silva.
A Gazeta percorreu Vitória e constatou acúmulo de lixo em vários bairros da Capital, como o Centro e Santo Antônio, nas calçadas e até mesmo na rua.

O QUE DIZ O SINDICATO PATRONAL

O Sindicato das Empresas de Limpeza Pública do Espírito Santo (Selures), em nota, afirmou que a greve é ilegal e disse que está direcionando todos os esforços para restabelecer a coleta de lixo impedida pelo movimento grevista iniciado pelo Sindirodoviários. Segundo o sindicato patronal, a greve se arrasta com "graves descumprimentos as leis, as medidas judiciais, gerando incalculáveis prejuízos à coletividade em um momento tão delicado em que enfrentamos aumento dos casos de Coronavírus".
O sindicato patronal afirma que acatou pedidos da categoria para manutenção de todas as cláusulas e benefícios do instrumento coletivo, com recomposição integral inflação do período de data-base de maio, com retroatividade na sua aplicação.
"Vale ressaltar que o salário dos motoristas de limpeza urbana já é o maior da categoria, não sendo viável, muito menos compatível com um momento de crise, se pleitear aumento real. As empresas que compõem o sistema garantiram, nesse período, todos os benefícios e salários, não medindo esforços para manter o quadro de funcionários e cumprindo todas as medidas para prevenção ao Covid-19, como o afastamento dos colaboradores enquadrados no grupo de risco. Pesa ainda nesse momento a crise financeira que muitos municípios se encontram, além dos cortes significativos na prestação de serviços sofridos pela maioria das contratantes", resaltou o Selures.

O QUE DIZ A PREFEITURA DE VITÓRIA

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Vitória informou que o serviço de recolhimento está sendo realizado pelo município com equipamentos próprios nos 80 bairros atendidos diariamente pela limpeza urbana.
No entanto, informa o executivo municipal, os veículos da Prefeitura de Vitória estão sendo alvos de ataques, tendo seus pneus esvaziados, o que tem atrasado a saída e o cumprimento do horário da coleta em alguns bairros. O órgão informa, ainda, que já registrou boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil e também já notificou a empresa que presta serviços de recolhimento de lixo para o município cobrando providências urgentes e medidas administrativas e judiciais necessárias para garantir o retorno das atividades imediatamente.

O QUE DIZ A PREFEITURA DE CARIACICA

Lixo acumulado em Campo Grande, Cariacica
Lixo acumulado em Campo Grande, Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O serviço de coleta de lixo é terceirizado em Cariacica e é feito diariamente ao longo dos 100 bairros do município. No momento, não há recolhimento devido ao movimento de greve dos motoristas de empresas de coleta em toda Grande Vitória. A Prefeitura de Cariacica aguarda as negociações entre o sindicato da categoria e a empresa responsável, feitas sob mediação da Justiça do Trabalho.
A Prefeitura pede a compreensão dos moradores, não colocando lixo na rua principalmente durante o período chuvoso, até que a situação se normalize, já que a solução não depende da gestão municipal. O movimento de greve atinge toda a região metropolitana.

O QUE DIZ A PREFEITURA DE VILA VELHA

A Prefeitura de Vila Velha, informa que a coleta de lixo domiciliar continua paralisada. O lixo vem acumulando em vários pontos da cidade. A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos pede a colaboração da população que evite colocar o lixo nas ruas durante a greve dos motoristas dos caminhões coletores até que o serviço seja normalizado.

O QUE DIZ A PREFEITURA DA SERRA

A Prefeitura da Serra informou, por nota, que principalmente neste momento de pandemia do novo coronavírus, é fundamental que empresa e trabalhadores sejam sensíveis à crise sanitária em que toda a população está imersa e entrem em consenso o mais rápido possível, para que os serviços sejam retomados.
Acrescentou ainda que está em contato direto e cobrando da empresa responsável pela coleta a manutenção dos serviços, no percentual estabelecido pela lei, para a que a população não seja prejudicada e que está buscando alternativas para minimizar os impactos negativos dessa greve que atinge os municípios da Grande Vitória.

Atualização

24/11/2020 - 4:10
A Prefeitura da Serra foi acionada, mas enviou a resposta após a publicação da reportagem. A administração do município informou que está em contato com a empresa responsável pela coleta para a manutenção dos serviços no percentual estabelecido pela lei e que busca alternativas para minimizar os impactos negativos da greve. As informações foram incluídas no texto.

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