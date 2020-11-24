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Sujeira nas ruas

Coletores de lixo paralisam as atividades em Linhares

Os trabalhadores reivindicam melhores condições de trabalho. Nesta terça-feira (24), o dia amanheceu com lixo acumulado em várias ruas da cidade

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 10:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2020 às 10:45
Trabalhadores ficaram na porta da empresa
Trabalhadores ficaram na porta da empresa Crédito: TV Gazeta Norte | Reprodução
Os coletores de lixo de Linhares, no Norte do Espírito Santo, paralisaram as atividades na noite desta segunda-feira (23). Eles reivindicam melhores condições de trabalho. Nesta terça-feira (24), o dia amanheceu com lixo acumulado em várias ruas de bairros da cidade.
A principal reivindicação dos funcionários é para que o caminhão de lixo tenha quatro coletores trabalhando por turno. Atualmente, são  três servidores em cada veículo. 
O Sindilimpe  ES, sindicato que representa a categoria, destacou que os profissionais estão sobrecarregados. A entidade reforçou que  outras cidades do Estado contam com os quatro coletores por turno. Durante a manhã, os trabalhadores se concentraram na porta da empresa responsável pela coleta do lixo municipal.
Dia amanheceu com lixo em alguns bairros de Linhares
Dia amanheceu com lixo em alguns bairros de Linhares Crédito: TV Gazeta Norte
A coleta de lixo em Linhares é feita por uma empresa terceirizada contratada pela prefeitura. Em nota, a Secretaria Municipal de Obras informou que notificou a empresa responsável pela coleta de lixo no município.
A Secretaria pontuou que aguarda desfecho de uma reunião que será realizada entre a empresa e o sindicato da categoria, para tomar as medidas cabíveis. A Secretaria reforçou que trabalha para que o impacto perante a população seja o menor possível.

OUTRO MOVIMENTO NO ESTADO

Além dessa paralisação em Linhares, um outro movimento de profissionais da coleta de lixo acontece no Espírito Santo. Uma greve dos motoristas de caminhão de lixo, que havia sido suspensa temporariamente, foi retomada nesta segunda-feira (23). Essa paralisação teve início no último dia 12, os efeitos puderam ser observados em municípios da Grande Vitória e do interior do Estado.
A reivindicação do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Espírito Santo (Sindirodoviários) acontece por conta de uma insatisfação da categoria, que não aceita as propostas de reajuste salarial e outros pontos apresentados aos trabalhadores pelo sindicato patronal.  

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