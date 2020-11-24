Coletores de lixo paralisam as atividades em Linhares

Trabalhadores ficaram na porta da empresa Crédito: TV Gazeta Norte | Reprodução

Os coletores de lixo de Linhares , no Norte do Espírito Santo , paralisaram as atividades na noite desta segunda-feira (23). Eles reivindicam melhores condições de trabalho. Nesta terça-feira (24), o dia amanheceu com lixo acumulado em várias ruas de bairros da cidade.

A principal reivindicação dos funcionários é para que o caminhão de lixo tenha quatro coletores trabalhando por turno. Atualmente, são três servidores em cada veículo.

O Sindilimpe  ES, sindicato que representa a categoria, destacou que os profissionais estão sobrecarregados. A entidade reforçou que outras cidades do Estado contam com os quatro coletores por turno. Durante a manhã, os trabalhadores se concentraram na porta da empresa responsável pela coleta do lixo municipal.

Dia amanheceu com lixo em alguns bairros de Linhares Crédito: TV Gazeta Norte

A coleta de lixo em Linhares é feita por uma empresa terceirizada contratada pela prefeitura . Em nota, a Secretaria Municipal de Obras informou que notificou a empresa responsável pela coleta de lixo no município.

A Secretaria pontuou que aguarda desfecho de uma reunião que será realizada entre a empresa e o sindicato da categoria, para tomar as medidas cabíveis. A Secretaria reforçou que trabalha para que o impacto perante a população seja o menor possível.

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