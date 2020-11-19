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Coronavírus no ES

Secretário de Saúde de Linhares é diagnosticado com Covid-19

De acordo com a prefeitura, Saulo Meirelles apresenta sintomas leves da doença e está em isolamento domiciliar, seguindo as orientações médicas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2020 às 11:57

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 11:57

Secretário de Saúde de Linhares testa positivo para Covid-19
Secretário de Saúde de Linhares testa positivo para Covid-19 Crédito: Prefeitura de Linhares
O secretário  de Saúde de Linhares, Saulo Rodrigues Meirelles, testou positivo para o novo coronavírus. A informação foi confirmada pela prefeitura na manhã desta quinta-feira (19). De acordo com o Executivo, o resultado do exame saiu na tarde desta quarta-feira (18).
Em nota, a prefeitura informou que o secretário apresentou sintomas leves e iniciou isolamento domiciliar, seguindo as orientações médicas.
Ainda segundo a administração municipal, durante o período de isolamento, Meirelles seguirá despachando de maneira remota, em casa.

CORONAVÍRUS EM LINHARES

De acordo com dados do painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde desta quarta-feira, Linhares contabiliza 8.164 casos confirmados de pacientes com a Covid-19.  O município é o que soma mais casos do novo coronavírus no interior do Estado e o quinto no Espírito Santo.  
Em Linhares, 143 pessoas morreram por conta do novo coronavírus. Outros 7.907 pacientes são considerados curados. 

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