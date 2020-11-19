Secretário de Saúde de Linhares é diagnosticado com Covid-19

O secretário de Saúde de Linhares, Saulo Rodrigues Meirelles, testou positivo para o novo coronavírus. A informação foi confirmada pela prefeitura na manhã desta quinta-feira (19). De acordo com o Executivo, o resultado do exame saiu na tarde desta quarta-feira (18).
Em nota, a prefeitura informou que o secretário apresentou sintomas leves e iniciou isolamento domiciliar, seguindo as orientações médicas.
Ainda segundo a administração municipal, durante o período de isolamento, Meirelles seguirá despachando de maneira remota, em casa.
CORONAVÍRUS EM LINHARES
De acordo com dados do painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde desta quarta-feira, Linhares contabiliza 8.164 casos confirmados de pacientes com a Covid-19. O município é o que soma mais casos do novo coronavírus no interior do Estado e o quinto no Espírito Santo.
Em Linhares, 143 pessoas morreram por conta do novo coronavírus. Outros 7.907 pacientes são considerados curados.