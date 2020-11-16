Eleições 2020: conheça os vereadores eleitos em Linhares

A Câmara Municipal de Linhares terá novos nomes a partir de 2021. Confira na lista abaixo os nomes, partidos e número de votos recebido por cada candidato a vereador eleito neste domingo (15). Os dados são da Justiça Eleitoral.
- Juarez Donatelli (PV) 1.649 votos
- Gilson Gatti da Farmácia (MDB) 1.637 votos
- Valdir Maciel (Podemos) 1.529 votos
- Roque Chile (PSDB) 1.424 votos
- Egmar o Guigui (PSC) 1.230 votos
- Fabrício Lopes (MDB) 1.149 votos
- Dr. Carlos Almeira (PDT) 1.117 votos
- Edimar Vitorazzi (Republicanos) 1.058 votos
- Roninho na Urna (DC) 1.053 votos
- Alysson Reis (DC) 1.038 votos
- Professor Antônio Cesar (PV) 1.038 votos
- Wladeir de Freitas (PTB) 1.031 votos
- Tarcisio Silva (PSB) 898 votos
- Juninho Buguiu (PV) 798 votos
- Messias Caliman (Rede) 722 votos
- Therezinha de Rio Quartel (Rede) 700 votos
- Vicentini (Rede) 694 votos