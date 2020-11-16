Eleições 2020: conheça os vereadores eleitos em Linhares

A Câmara Municipal de Linhares terá novos nomes a partir de 2021
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2020 às 02:13

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 02:13

Câmara Municipal de Linhares, no Norte do ES
Câmara Municipal de Linhares, no Norte do ES, terá novos representantes em 2021 Crédito: Jader Júnior
A Câmara Municipal de Linhares terá novos nomes a partir de 2021. Confira na lista abaixo os nomes, partidos e número de votos recebido por cada candidato a vereador eleito neste domingo (15). Os dados são da Justiça Eleitoral. 
  • Juarez Donatelli (PV) 1.649 votos
  • Gilson Gatti da Farmácia (MDB) 1.637 votos
  • Valdir Maciel (Podemos) 1.529 votos
  • Roque Chile (PSDB) 1.424 votos
  • Egmar o Guigui (PSC) 1.230 votos
  • Fabrício Lopes (MDB) 1.149 votos
  • Dr. Carlos Almeira (PDT) 1.117 votos
  • Edimar Vitorazzi (Republicanos) 1.058 votos
  • Roninho na Urna (DC) 1.053 votos
  • Alysson Reis (DC) 1.038 votos
  • Professor Antônio Cesar (PV)  1.038 votos
  • Wladeir de Freitas (PTB) 1.031 votos
  • Tarcisio Silva (PSB) 898 votos
  • Juninho Buguiu (PV) 798 votos
  • Messias Caliman (Rede) 722 votos
  • Therezinha de Rio Quartel (Rede) 700 votos
  • Vicentini (Rede) 694 votos

LEIA MAIS SOBRE AS ELEIÇÕES

Guerino Zanon é reeleito com 54,4% dos votos em Linhares

Confira o resultado das eleições de 2020 nas cidades do ES

Guerino Balestrassi é eleito prefeito com 34,08% dos votos em Colatina

Victor Coelho é reeleito com 53,25% dos votos em Cachoeiro de Itapemirim

Sete capitais do Brasil já definiram os prefeitos no primeiro turno

