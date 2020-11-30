Mulher atropela pedestre e bate em poste em Vila Velha; veja vídeo

Do G1 ES

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Uma professora aposentada de 62 anos perdeu o controle do carro e bateu em um poste próximo à escola onde votaria neste domingo (29), em Vila Velha , no Espírito Santo . Um homem que estava na calçada foi atingido e socorrido para um hospital da Capital.

Uma câmera de segurança da rua registrou o acidente. Nas imagens, é possível ver quando o carro entra na rua Pinheiros Júnior, na frente da escola Ana Bernardes Rocha, no bairro Argolas. Em seguida, bate no poste e atinge um homem que estava na calçada.

Carro atinge poste em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Segundo informação da motorista, o veículo perdeu o freio. Ela saiu muito nervosa e foi encaminhada para o hospital, disse um guarda municipal de Vila Velha, identificado como Miranda.

Tanto a motorista do carro quanto o pedestre atropelado foram levados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. O homem que teria cerca de 50 anos.

O acidente quebrou a base do poste e deixou os fios de eletricidade frouxos. Quase uma hora depois, um caminhão passou na rua, puxou os fios e derrubou de vez o poste.

Carro atinge poste em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A colisão acabou avariando o poste. Consequentemente, quando o caminhão passou, acabou atingindo os fios e puxou o poste. Ainda bem que a rua estava tranquila, no segundo turno está tendo menos aglomeração, disse o guarda municipal.

Em nota, a EDP informou que uma equipe esteve no local, substituiu o poste atingido e normalizou a energia ainda pela manhã.

Carro atinge poste em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta