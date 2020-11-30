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Mulher atropela pedestre e bate em poste em Vila Velha; veja vídeo

A motorista e o homem atingido foram socorridos para um hospital da Capital. Uma hora depois, caminhão atingiu fios e derrubou o poste

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 07:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2020 às 07:59

  • Do G1 ES

Uma professora aposentada de 62 anos perdeu o controle do carro e bateu em um poste próximo à escola onde votaria neste domingo (29), em Vila Velha, no Espírito Santo. Um homem que estava na calçada foi atingido e socorrido para um hospital da Capital.
Uma câmera de segurança da rua registrou o acidente. Nas imagens, é possível ver quando o carro entra na rua Pinheiros Júnior, na frente da escola Ana Bernardes Rocha, no bairro Argolas. Em seguida, bate no poste e atinge um homem que estava na calçada.
Carro atinge poste em Vila Velha
Carro atinge poste em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Segundo informação da motorista, o veículo perdeu o freio. Ela saiu muito nervosa e foi encaminhada para o hospital, disse um guarda municipal de Vila Velha, identificado como Miranda.
Tanto a motorista do carro quanto o pedestre atropelado foram levados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. O homem que teria cerca de 50 anos.
O acidente quebrou a base do poste e deixou os fios de eletricidade frouxos. Quase uma hora depois, um caminhão passou na rua, puxou os fios e derrubou de vez o poste.
Carro atinge poste em Vila Velha
Carro atinge poste em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A colisão acabou avariando o poste. Consequentemente, quando o caminhão passou, acabou atingindo os fios e puxou o poste. Ainda bem que a rua estava tranquila, no segundo turno está tendo menos aglomeração, disse o guarda municipal.
Em nota, a EDP informou que uma equipe esteve no local, substituiu o poste atingido e normalizou a energia ainda pela manhã.
Carro atinge poste em Vila Velha
Carro atinge poste em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Para não atrapalhar o trânsito em frente ao colégio eleitoral, o poste foi colocado em um local que não impede ou prejudica a circulação e será retirado por um caminhão nesta segunda-feira (30).

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