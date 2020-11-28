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Após assalto

Perseguição termina em acidente e prisão na Praia da Costa, em Vila Velha

Criminoso com arma falsa roubou carro de um casal de médico, na saída de um banco; Polícia Militar iniciou perseguição pelas ruas do bairro, mas o suspeito acabou batendo em outros dois veículos

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 23:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2020 às 23:18
Imagens dos carros batidos
A perseguição terminou quando o suspeito bateu em dois carros que estavam estacionados na rua Crédito: Carolina Monteiro
Polícia Militar prendeu um criminoso que roubou o carro de um casal de médicos no bairro Praia da Costa, em Vila Velha, na noite desta sexta-feira (27), na saída de um banco. Houve perseguição pelas ruas do bairro, mas o suspeito acabou batendo em outros dois veículos que estavam na Rua Humberto Serrano e foi detido. Ninguém ficou ferido.
De acordo com a polícia, o casal parou em um banco para sacar dinheiro. A mulher, que estava dirigindo, ficou dentro do veículo. Quando o companheiro dela voltou para o carro, eles foram abordados pelo suspeito - que estava com uma arma falsa - e ordenou que saíssem do veículo.
Logo depois do roubo, uma viatura da PM passou pelo local e o casal fez sinal para os militares, que, ao saber do que havia acontecido, acionaram reforço. O suspeito foi localizado e começou uma perseguição pelo bairro, que durou cerca de cinco minutos. 
Durante a perseguição, o suspeito bateu em dois carros que estavam estacionados na rua e acabou preso pelos militares. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia de Vila Velha.
Imagens dos carros batidos
A perseguição terminou quando o suspeito bateu em dois carros que estavam estacionados na rua Crédito: Carolina Monteiro
Uma moradora da região afirmou que ouviu um barulho muito forte e foi ver da janela o que tinha acontecido. Ela contou que nunca viu tantas viaturas de polícia em um mesmo lugar.
"Nunca vi tanto carro de polícia na minha vida! Estava no meu apartamento e, quando abri a janela, ouvi o barulho da batida. Havia acabado de acontecer, o policial estava apontando a arma para o suspeito. Desci para entender o que estava acontecendo e vi os carros batidos na calçada, um deles quase quebrou o vidro da fachada do prédio", disse.
*Com informações de Carolina Monteiro, da TV Gazeta

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