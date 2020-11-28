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Bairro Movelar

Mulher atropela e mata marido após discussão em Linhares

Testemunhas afirmaram que Rodrigo Buffon saiu do carro e a mulher assumiu o volante e o atropelou; Vanessa Buffon foi levada para hospital em estado de choque

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 22:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2020 às 22:37
Ambulância do Samu e caminhão do Corpo de Bombeiros no local do crime
Mulher atropela e mata marido após discussão em Linhares Crédito: Leitor de A Gazeta

Atualização

28/11/2020 - 7:00
O nome da acusada e do marido não haviam sido divulgados inicialmente, mas foram confirmados em documentos oficiais. As informações foram incluídas no texto.
Um homem foi atropelado e morto pela esposa no bairro Movelar, em Linhares, região Norte do Estado, na noite desta sexta-feira (27). Segundo a Polícia Militar, testemunhas afirmaram que Rodrigo Bernabé Buffon e Vanessa da Silva Ribeiro Buffon, ambos de 26 anos, estavam discutindo no veículo antes do crime. 
As informações iniciais da polícia dão conta de que, durante a discussão, Rodrigo teria saído do carro e a mulher assumiu o volante e o atropelou. O Corpo de Bombeiros foi acionado e tentou levantar o carro, mas ele já estava morto.
Vanessa foi levada para o Hospital Geral de Linhares em estado de choque e foi atendida sob escolta policial.
Na manhã deste sábado (28), a Polícia Civil informou que a mulher autuada por homicídio qualificado e encaminhada para o presídio. Confira a nota na íntegra: 
"A Polícia Civil informa que a mulher, de 26 anos, foi conduzida à Delegacia Regional de Linhares, onde foi autuada em flagrante pelo crime de homicídio qualificado por recurso torne impossível a defesa da vítima. Ela foi encaminhada para o Presídio Feminino em Colatina".
*Com informações de Luiz Zardini, da TV Gazeta Norte

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