Mulher atropela e mata marido após discussão em Linhares Crédito: Leitor de A Gazeta

Atualização O nome da acusada e do marido não haviam sido divulgados inicialmente, mas foram confirmados em documentos oficiais. As informações foram incluídas no texto.

Um homem foi atropelado e morto pela esposa no bairro Movelar, em Linhares , região Norte do Estado, na noite desta sexta-feira (27). Segundo a Polícia Militar , testemunhas afirmaram que Rodrigo Bernabé Buffon e Vanessa da Silva Ribeiro Buffon, ambos de 26 anos, estavam discutindo no veículo antes do crime.

As informações iniciais da polícia dão conta de que, durante a discussão, Rodrigo teria saído do carro e a mulher assumiu o volante e o atropelou. O Corpo de Bombeiros foi acionado e tentou levantar o carro, mas ele já estava morto.

Vanessa foi levada para o Hospital Geral de Linhares em estado de choque e foi atendida sob escolta policial.

Na manhã deste sábado (28), a Polícia Civil informou que a mulher autuada por homicídio qualificado e encaminhada para o presídio. Confira a nota na íntegra:

"A Polícia Civil informa que a mulher, de 26 anos, foi conduzida à Delegacia Regional de Linhares, onde foi autuada em flagrante pelo crime de homicídio qualificado por recurso torne impossível a defesa da vítima. Ela foi encaminhada para o Presídio Feminino em Colatina".