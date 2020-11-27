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Tráfico de drogas

Operação 'La Catrina' prende 9 pessoas em Jerônimo Monteiro e Castelo

A operação conjunta das polícias Civil e Militar investigou a associação criminosa responsável pelo tráfico de drogas no Sul do Estado e também cumpriu 12 mandados de busca e apreensão nos dois municípios

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 13:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2020 às 13:34
A operação investigou a associação criminosa responsável pelo tráfico de drogas na região
Operação La Catrina prende 11 pessoas em Jerônimo Monteiro e Castelo Crédito: Polícia Civil
Uma operação deflagrada em Jerônimo Monteiro e Castelo, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (27), prendeu nove pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas nos dois municípios. Denominada La Catrina, a operação cumpriu também 12 mandados de busca e apreensão.
O trabalho, realizado em conjunto pelas polícias Civil e Militar, contou com a participação das equipes de Cachoeiro de Itapemirim, Dores do Rio Preto, Alegre e Muqui. Segundo o delegado responsável pela ação, Marcelo Meurer Ramos, foram mais de três meses de investigações, que resultaram no levantamento de toda a estrutura criminosa voltada para a prática do tráfico de entorpecentes em Jerônimo Monteiro.
Anteriormente, ao longo das investigações, outros nove indivíduos foram detidos em flagrante delito por tráfico de drogas e associação para o tráfico, graças ao trabalho investigativo, que culmina totalizando 19 prisões, além da apreensão de um menor. Grande quantidade de drogas foi apreendida, além de armas de fogo, disse o delegado.
Na residência de um dos suspeitos detidos, os policiais encontraram uma bucha de maconha e R$ 1.123,00 que, segundo a Polícia Militar, deve ser fruto da comercialização de drogas. Em outra casa, com mais um suspeito, foram apreendidos R$ 1.964,00 no guarda-roupas, além de três celulares.
Na residência vizinha, a polícia localizou um tablete de maconha com cerca 600 gramas da droga e, dentro de uma garrafa de café, foram encontradas 22 unidades de maconha embaladas para venda, além de 30 pedras de crack, duas balanças de precisão e mais sacolas plásticas utilizadas para embalar a droga após fracionadas. A Polícia Militar informou que os moradores da vizinhança disse que o proprietário, de 62 anos, era forçado a guardar os materiais ilícitos dos suspeitos.
A operação investigou a associação criminosa responsável pelo tráfico de drogas na região
Operação La Catrina prende 11 pessoas em Jerônimo Monteiro e Castelo Crédito: Polícia Civil
Ainda de acordo com o delegado, há cerca de duas semanas o principal responsável pela distribuição de drogas para os traficantes de Jerônimo Monteiro foi detido no distrito de Monte Alegre, em Cachoeiro de Itapemirim, com grande quantidade de drogas e arma de fogo. Contra ele, havia também um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.
Foram presos nesta sexta-feira sete homens e duas mulheres, que foram encaminhados para as delegacias de Jerônimo Monteiro e Castelo e, em seguida, serão encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP), de Cachoeiro de Itapemirim.
A operação investigou a associação criminosa responsável pelo tráfico de drogas na região
Operação La Catrina prende 11 pessoas em Jerônimo Monteiro e Castelo Crédito: Polícia Civil

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