Operação 'La Catrina' prende 9 pessoas em Jerônimo Monteiro e Castelo

Operação La Catrina prende 11 pessoas em Jerônimo Monteiro e Castelo Crédito: Polícia Civil

O trabalho, realizado em conjunto pelas polícias Civil Militar , contou com a participação das equipes de Cachoeiro de Itapemirim, Dores do Rio Preto, Alegre e Muqui. Segundo o delegado responsável pela ação, Marcelo Meurer Ramos, foram mais de três meses de investigações, que resultaram no levantamento de toda a estrutura criminosa voltada para a prática do tráfico de entorpecentes em Jerônimo Monteiro.

Anteriormente, ao longo das investigações, outros nove indivíduos foram detidos em flagrante delito por tráfico de drogas e associação para o tráfico, graças ao trabalho investigativo, que culmina totalizando 19 prisões, além da apreensão de um menor. Grande quantidade de drogas foi apreendida, além de armas de fogo, disse o delegado.

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Na residência de um dos suspeitos detidos, os policiais encontraram uma bucha de maconha e R$ 1.123,00 que, segundo a Polícia Militar, deve ser fruto da comercialização de drogas. Em outra casa, com mais um suspeito, foram apreendidos R$ 1.964,00 no guarda-roupas, além de três celulares.

Na residência vizinha, a polícia localizou um tablete de maconha com cerca 600 gramas da droga e, dentro de uma garrafa de café, foram encontradas 22 unidades de maconha embaladas para venda, além de 30 pedras de crack, duas balanças de precisão e mais sacolas plásticas utilizadas para embalar a droga após fracionadas. A Polícia Militar informou que os moradores da vizinhança disse que o proprietário, de 62 anos, era forçado a guardar os materiais ilícitos dos suspeitos.

Operação La Catrina prende 11 pessoas em Jerônimo Monteiro e Castelo Crédito: Polícia Civil

Foram presos nesta sexta-feira sete homens e duas mulheres, que foram encaminhados para as delegacias de Jerônimo Monteiro e Castelo e, em seguida, serão encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP), de Cachoeiro de Itapemirim