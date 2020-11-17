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PM apreende quase 3 kg de drogas em duas abordagens em Cachoeiro

As ações aconteceram na noite desta segunda-feira (16) na comunidade de Monte Alegre e no bairro Amaral. Três suspeitos foram detidos, sendo que um deles estava com mandado de prisão em aberto

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 11:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2020 às 11:24
Três pessoas foram detidas, uma delas com mandado de prisão em aberto.
Polícia realiza apreensões de drogas em Cachoeiro Crédito: Polícia Militar
Polícia Militar apreendeu na noite desta segunda-feira (16) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, quase três quilos de drogas na comunidade de Monte Alegre e no bairro Amaral. Três pessoas foram levadas para a delegacia, sendo um adolescente.
A primeira apreensão foi em Monte Alegre, na zona rural do município, por volta das 18h40. Segundo a polícia, a equipe chegou até uma residência após receber denúncia de que um homem que teria um mandado de prisão em aberto estava no local com armas e drogas.
O suspeito foi localizado e, após buscas, a polícia apreendeu dois tabletes de maconha que pesavam quase 2 kg, mais 422 gramas de maconha, 200 gramas de cocaína e 138 gramas de crack, além de duas balanças de precisão, R$ 1.641,00 em dinheiro, um revólver calibre 38 com seis munições, um coldre velado para revólver (acessório construído para transportar armas de porte com segurança), 12 frascos de lança perfume e uma embalagem contendo diversos pinos plásticos vazios.
A outra apreensão aconteceu pouco antes das 20h, no bairro Amaral. Duas pessoas foram abordadas, sendo um adolescente. Com ele, foram apreendidas 10 buchas de maconha e, com o outro suspeito, três pinos de cocaína. Também foi localizada uma sacola com mais 33 buchas de maconha e R$ 233,00 em dinheiro.
Polícia realiza apreensões de drogas em Cachoeiro Crédito: Polícia Militar

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