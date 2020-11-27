Bandidos usam submetralhadora em confronto com a PM em morros de Vitória

Com uma submetralhadora e uma escopeta em mãos, criminosos entraram em confronto com a Polícia Militar e atiraram contra os policiais em uma região que fica entre o Morro do Romão e o Morro do Cruzamento, em Vitória. O tiroteio aconteceu no final da manhã desta sexta-feira (27).
Durante a troca de tiros, dois suspeitos acabaram baleados e detidos pela polícia, e foram levados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, que também fica na Capital. De acordo com informações da TV Gazeta, um suspeito de 21 anos foi ferido na perna e um de 19 anos levou um tiro de raspão no braço. Segundo a polícia, um deles já teve alta e foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória. O outro segue escoltado no hospital.
O confronto aconteceu apenas um dia depois de armas serem apreendidas no Morro do Romão. Como o fato encorajaria os rivais a cometerem ataques, a polícia até já esperava que algo parecido pudesse acontecer entre as facções. No final da manhã, veio a confirmação por meio de uma denúncia de disparos de arma de fogo, na região entre o bairro Cruzamento e o Romão, em Vitória. Militares foram ao local atender a ocorrência e encontraram indivíduos armados, iniciando o confronto entre os militares e os suspeitos.
Para ajudar nas buscas no meio da mata, um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) deu apoio à Polícia Militar. Durante a ocorrência, dois suspeitos foram baleados e detidos, com eles foram apreendidas uma submetralhadora, uma espingarda calibre 12 e munições. Um terceiro suspeito de envolvimento no crime conseguiu fugir, portando uma arma de fogo longa.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência está sendo confeccionada e será entregue no plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória. "Não temos detalhes", afirmou.