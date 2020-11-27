Bandidos usam submetralhadora em confronto com a PM em morros de Vitória

Durante a troca de tiros, dois suspeitos acabaram baleados e detidos pela polícia, e foram levados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, que também fica na Capital. De acordo com informações da TV Gazeta, um suspeito de 21 anos foi ferido na perna e um de 19 anos levou um tiro de raspão no braço. Segundo a polícia, um deles já teve alta e foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória. O outro segue escoltado no hospital.