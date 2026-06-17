Mulher é detida com animais silvestres dentro de casa em Vila Velha

Segundo a Polícia Civil, o caso foi descoberto após uma denúncia anônima. Os animais eram mantidos sem licença, permissão ou autorização emitida pelo órgão ambiental competente. Eles foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas).





A suspeita foi liberada após assinar um termo de compromisso de comparecimento em juízo por crimes contra a fauna.