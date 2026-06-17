Mulher é detida com animais silvestres dentro de casa em Vila Velha

Uma mulher de 46 anos foi presa por manter 13 animais silvestres em cativeiro irregular em um imóvel do bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha, na terça-feira (16). Entre os animais apreendidos estavam um macaco-sagui, um coleiro, cinco agapornes, três periquitos-rei, dois tigres-d’água e um jabuti.
Segundo a Polícia Civil, o caso foi descoberto após uma denúncia anônima. Os animais eram mantidos sem licença, permissão ou autorização emitida pelo órgão ambiental competente. Eles foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas).
A suspeita foi liberada após assinar um termo de compromisso de comparecimento em juízo por crimes contra a fauna.