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Crime contra a fauna

Mulher é detida com animais silvestres dentro de casa em Vila Velha

Os animais eram mantidos sem licença, permissão ou autorização emitida pelo órgão ambiental competente

Publicado em 17 de Junho de 2026 às 18:50

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

17 jun 2026 às 18:50

Uma mulher de 46 anos foi presa por manter 13 animais silvestres em cativeiro irregular em um imóvel do bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha, na terça-feira (16). Entre os animais apreendidos estavam um macaco-sagui, um coleiro, cinco agapornes, três periquitos-rei, dois tigres-d’água e um jabuti.

Outra ação na terça (16) apreendeu mais animais
Outra ação na terça (16) apreendeu mais animais Divulgação/Polícia Civil

Segundo a Polícia Civil, o caso foi descoberto após uma denúncia anônima. Os animais eram mantidos sem licença, permissão ou autorização emitida pelo órgão ambiental competente. Eles foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas).


A suspeita foi liberada após assinar um termo de compromisso de comparecimento em juízo por crimes contra a fauna.

Animais apreendidos em casa de Ulisses Guimarães, em Vila Velha
Animais apreendidos em casa de Ulisses Guimarães, em Vila Velha Divulgação/Polícia Civil

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