20 animais exóticos são resgatados em imóvel de Vila Velha

Vinte animais exóticos mantidos ilegalmente em cativeiro foram resgatados em um imóvel de Vila Velha, no Espírito Santo, nesta quarta-feira (17). Entre eles, estavam 18 exemplares de ouriço-pigmeu africano (Atelerix albiventris) e duas cobras-do-milharal (Pantherophis guttatus), espécie originária da América do Norte.





Os animais foram apreendidos em uma casa no bairro Alvorada durante a Operação Sonic, da Polícia Civil, que combate a comercialização ilegal de animais exóticos na Grande Vitória. Segundo a investigação, as cobras-do-milharal eram anunciadas por aproximadamente R$ 4 mil.





O delegado Leandro Piquet, responsável pelo Núcleo de Proteção Animal, explicou que a criação de ouriços-pigmeus africanos é permitida no Brasil somente mediante licenciamento específico.





"Entre as exigências estão a microchipagem e a castração dos exemplares, além da proibição da reprodução e da comercialização sem autorização", afirmou.