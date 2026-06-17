20 animais exóticos são resgatados em imóvel de Vila Velha

Vinte animais exóticos mantidos ilegalmente em cativeiro foram resgatados em um imóvel de Vila Velha, no Espírito Santo, nesta quarta-feira (17). Entre eles, estavam 18 exemplares de ouriço-pigmeu africano (Atelerix albiventris) e duas cobras-do-milharal (Pantherophis guttatus), espécie originária da América do Norte.
Os animais foram apreendidos em uma casa no bairro Alvorada durante a Operação Sonic, da Polícia Civil, que combate a comercialização ilegal de animais exóticos na Grande Vitória. Segundo a investigação, as cobras-do-milharal eram anunciadas por aproximadamente R$ 4 mil.
O delegado Leandro Piquet, responsável pelo Núcleo de Proteção Animal, explicou que a criação de ouriços-pigmeus africanos é permitida no Brasil somente mediante licenciamento específico.
"Entre as exigências estão a microchipagem e a castração dos exemplares, além da proibição da reprodução e da comercialização sem autorização", afirmou.
Os animais foram encaminhados à Prefeitura de Vila Velha, que fará contato com o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) para definir o destino adequado dos bichos.
O nome do responsável pelos animais não foi divulgado pela Polícia Civil. Ele deve responder por crime ambiental previsto no artigo 29 da Lei Federal nº 9.605/1998, que trata da manutenção, comercialização e criação irregular de animais silvestres ou exóticos sem autorização da autoridade competente.