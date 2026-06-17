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Operação Sonic

20 animais exóticos são resgatados em imóvel de Vila Velha

Entre eles, estavam 18 exemplares de ouriço-pigmeu africano (Atelerix albiventris) e duas cobras-do-milharal (Pantherophis guttatus), espécie originária da América do Norte

Publicado em 17 de Junho de 2026 às 16:32

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

17 jun 2026 às 16:32

Vinte animais exóticos mantidos ilegalmente em cativeiro foram resgatados em um imóvel de Vila Velha, no Espírito Santo, nesta quarta-feira (17). Entre eles, estavam 18 exemplares de ouriço-pigmeu africano (Atelerix albiventris) e duas cobras-do-milharal (Pantherophis guttatus), espécie originária da América do Norte.


Os animais foram apreendidos em uma casa no bairro Alvorada durante a Operação Sonic, da Polícia Civil, que combate a comercialização ilegal de animais exóticos na Grande Vitória. Segundo a investigação, as cobras-do-milharal eram anunciadas por aproximadamente R$ 4 mil.


O delegado Leandro Piquet, responsável pelo Núcleo de Proteção Animal, explicou que a criação de ouriços-pigmeus africanos é permitida no Brasil somente mediante licenciamento específico.


"Entre as exigências estão a microchipagem e a castração dos exemplares, além da proibição da reprodução e da comercialização sem autorização", afirmou.

Animais estavam em cativeiro e foram apreendidos no bairro Alvorada, em Vila Velha
Animais foram resgatados em imóvel no bairro Alvorada Divulgação/Polícia Civil

Os animais foram encaminhados à Prefeitura de Vila Velha, que fará contato com o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) para definir o destino adequado dos bichos.


O nome do responsável pelos animais não foi divulgado pela Polícia Civil. Ele deve responder por crime ambiental previsto no artigo 29 da Lei Federal nº 9.605/1998, que trata da manutenção, comercialização e criação irregular de animais silvestres ou exóticos sem autorização da autoridade competente.

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