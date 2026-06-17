Primeiro réu é condenado a 59 anos de prisão pela morte de ativista em Linhares

Genebaldo Carlos da Fonseca Júnior, de 30 anos, foi o primeiro réu condenado a 59 anos e seis meses de prisão pela morte do ativista Jonas Soprani, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O julgamento aconteceu na terça-feira (16). Na denúncia apresentada pelo Ministério Púbico do Espírito Santo (MPES), Genebaldo é apontado como intermediário no crime ocorrido em junho de 2021, sendo responsável por indicar os executores e por ajudar a ocultar provas após o assassinato.





A sentença foi definida durante a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, que decidiu pelos crimes de homicídio triplamente qualificado (por motivo torpe, com emprego de meio cruel ou que possa resultar perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima).





Ainda segundo o MPES, Genebaldo também foi condenado por tentativa de homicídio, com as mesmas qualificadoras, contra Jose Roberto Bobbio, porte ilegal de arma e asssociação criminiosa. José Roberto estava no mesmo bar que Jonas e foi atingido por um disparo na perna.





Os demais réus envolvidos no caso – Waldeir de Freitas Lopes (mandante), Cosme Damasceno (intermediário) e José Natalino Santos Mendes (executor) – aguardam julgamento de recursos apresentados pelas defesas ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), de acordo com o Ministério Público.