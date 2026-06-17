Polícia indicia três pessoas por morte de diarista em Cariacica

Três pessoas foram indiciadas pela morte da diarista Luciana Siqueira Rodrigues, de 42 anos. Segundo a Polícia Civil (PC), dois deles, identificados como Adrielly Dias Ribeiro, de 27 anos, e Flávio Souza Ribeiro, 48, estão presos. Já o terceiro integrante do trio, Genésio José Endilch, 34, conhecido como Alemão, está foragido.





A vítima foi morta a tiros em 25 de agosto de 2025 dentro de casa, no bairro Boa Vista, em Cariacica, quando estava com as filhas. As meninas na época tinham 12 e 17 anos e tentaram salvar a mãe.





A investigação, concluída em 16 de março deste ano, foi divulgada na noite desta terça-feira (16). De acordo com a apuração da polícia, o crime ocorreu após Adrielly inventar que Luciana era "X9", termo popular usado para definir quem delata alguém.





A PC informou que Adrielly foi presa em 13 de outubro de 2025 e Flávio, em 18 de novembro, ambos no bairro Novo Brasil, em Cariacica. A polícia pede ajuda da população para encontrar Alemão. Informações podem ser enviadas ao Disque-Denúncia.