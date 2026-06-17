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Mentira motivou crime

Polícia indicia três pessoas por morte de diarista em Cariacica

Luciana Siqueira Rodrigues, de 42 anos, estava em casa quando foi baleada; as filhas da vítima de 12 e 17 anos tentaram salvá-la

Publicado em 16 de Junho de 2026 às 21:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jun 2026 às 21:19
Adrielly Dias Ribeiro, de 27 anos, Flávio Souza Ribeiro, de 48, e Genésio José Endilch, de 34, foram indiciados pela morte da diarista Luciana Siqueira Rodrigues, 42, em Cariacica
Adrielly Dias Ribeiro, Flávio Souza Ribeiro e Genésio José Endilch (foragido) foram indiciados por assassinato Divulgação | Polícia Civil

Três pessoas foram indiciadas pela morte da diarista Luciana Siqueira Rodrigues, de 42 anos. Segundo a Polícia Civil (PC), dois deles, identificados como Adrielly Dias Ribeiro, de 27 anos, e Flávio Souza Ribeiro, 48, estão presos. Já o terceiro integrante do trio, Genésio José Endilch, 34, conhecido como Alemão, está foragido.


A vítima foi morta a tiros em 25 de agosto de 2025 dentro de casa, no bairro Boa Vista, em Cariacica, quando estava com as filhas. As meninas na época tinham 12 e 17 anos e tentaram salvar a mãe. 


A investigação, concluída em 16 de março deste ano, foi divulgada na noite desta terça-feira (16). De acordo com a apuração da polícia, o crime ocorreu após Adrielly inventar que Luciana era "X9", termo popular usado para definir quem delata alguém. 


A PC informou que Adrielly foi presa em 13 de outubro de 2025 e Flávio, em 18 de novembro, ambos no bairro Novo Brasil, em Cariacica. A polícia pede ajuda da população para encontrar Alemão. Informações podem ser enviadas ao Disque-Denúncia. 


Disque-Denúncia 181

A Polícia Civil reforça que a participação da população é fundamental para as investigações. Informações podem ser repassadas, de forma anônima, pelo Disque-Denúncia, no telefone 181; pelo WhatsApp, no número 27 99253-8181; ou pelo site www.disquedenuncia181.es.gov.br, onde também é possível anexar fotos e vídeos de crimes. O anonimato é garantido e todas as denúncias são verificadas.

Suspeita criou narrativa 

Conforme os detalhes passados pela corporação, o assassinato de Luciana aconteceu por causa de uma mentira.  


Adrielly teria inventado que Luciana colaborava com os inimigos de Flávio e Genésio. Ela então passou a ser vista como “x9” e se tornou alvo dos criminosos.


“A apuração revelou que essa narrativa foi disseminada de forma convincente, levando os demais envolvidos a acreditarem em sua veracidade”, disse a chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), delegada Raffaella Aguiar.

Luciana Siqueira Rodrigues foi assassinada dentro de casa Acervo familiar

Os três foram indiciados por homicídio qualificado por motivo torpe, emprego de meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima, prática do crime para assegurar a execução ou a impunidade de outro delito e emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido.

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