Diarista é assassinada a tiros dentro da casa em Cariacica

Luciana Siqueira Rodrigues, de 42 anos, estava de folga e passou o dia com as filhas, de 12 e 17 anos. Depois do jantar, por volta das 19h, ela foi até a cozinha, onde acabou baleada

Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 11:53

Uma diarista, identificada como Luciana Siqueira Rodrigues, de 42 anos, foi morta a tiros dentro de casa, no bairro Boa Vista, em Cariacica, na noite de segunda-feira (25). Os disparos atingiram principalmente o rosto e o peito da vítima.

Uma amiga, que prefere não ser identificada, contou que Luciana havia passado o dia de folga em casa com as filhas, de 12 e 17 anos. Depois do jantar, por volta das 19h, ela foi até a cozinha, onde acabou baleada. Assustadas com os tiros, as meninas começaram a gritar pela mãe.

O ex-marido de Luciana ainda tentou socorrê-la, mas ela já estava morta. Parentes afirmaram à reportagem da TV Gazeta que eles mantinham uma relação de amizade. Moradores chamaram atenção para o fato de que a porta da cozinha permaneceu trancada, o que sugere que o atirador não chegou a entrar na residência, onde Luciana morava há mais de 15 anos. Segundo familiares, ela foi uma das primeiras pessoas a residir na região.

Conforme apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, moradores relataram não ter visto movimentação de veículos na rua no horário do crime. Uma das suspeitas levantadas é que o criminoso tenha chegado e fugido pela mata, que dá acesso a um lago e a outra rua.

Polícia Militar informou que foi acionada, mas ao chegar no local, encontrou Luciana caída e o ex-companheira dela abraçado ao seu corpo, tentando mantê-la viva.

De acordo com a Polícia Civil, o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Mulher (DHPM). Até o momento, ninguém foi preso.

* Com informações de Priciele Venturini, da TV Gazeta. 

