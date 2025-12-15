Sogro é morto a facadas pelo próprio genro em Linhares

Vítima (em destaque) foi identificada como Jaime Durão de Miranda, de 66 anos Crédito: Reprodução | PCES

Um homem de 66 anos, identificado como Jaime Durão de Miranda, foi morto a facadas pelo genro, de 36 anos, na tarde de domingo (14), no bairro Shell, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o suspeito foi encontrado a poucos metros do local do crime, ainda segurando a faca utilizada no ataque. Ele estava bastante alterado e não obedecia às ordens dos policiais, que precisaram dar tiros de borracha para contê-lo.

O próprio suspeito falou para os militares que matou o sogro por desavenças com a esposa, que era filha da vítima. De acordo com a PM, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A equipe da Polícia Científica esteve no endereço, realizou a perícia e encaminhou o corpo ao Serviço Médico Legal (SML) da cidade. O suspeito foi conduzido para a delegacia, e a faca foi apreendida.