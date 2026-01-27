Mistério

Assassinato de diarista em Cariacica completa cinco meses sem respostas

No dia 25 de agosto, Luciana Siqueira Rodrigues foi morta dentro da própria casa em Boa Vista

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 11:25

Luciana Siqueira Rodrigues foi assassinada dentro de casa Crédito: Acervo familiar

Cinco meses após o assassinato da diarista Luciana Siqueira Rodrigues, a família ainda convive com a dor da perda e a falta de respostas sobre o crime. Luciana foi morta a tiros dentro de casa no dia 25 de agosto do ano passado, no bairro Boa Vista, em Cariacica. Segundo a Polícia Civil, o caso ainda é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), mas a corporação disse que não vai passar mais detalhes no momento.

"As equipes seguem trabalhando de forma comprometida para esclarecer os fatos e oferecer respostas aos familiares", disse a Polícia Civil, em nota.

Na época do crime, Luciana estava de folga e havia passado o dia em casa com as filhas, de 12 e 17 anos. Após o jantar, por volta das 19h, foi até a cozinha, onde acabou sendo baleada. Assustadas com os disparos, as adolescentes gritaram pela mãe.

"Ela terminou de jantar, foi na cozinha lavar o prato e, quando chegou, foi surpreendida. As filhas estavam na sala jantando também. Não viram, mas presenciaram a morte da mãe. Tentaram socorrer, reanimar a mãe no chão, mas não teve jeito", contou um familiar, na ocasião, sem se identificar.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes encontraram o ex-marido da vítima abraçado ao corpo dela, tentando mantê-la viva. Familiares disseram à reportagem da TV Gazeta que os dois mantinham uma relação de amizade.

A porta da cozinha permaneceu trancada, o que, segundo vizinhos, sugere que o atirador não chegou a entrar na residência, onde Luciana morava havia mais de 15 anos. Ela foi uma das primeiras moradoras da região.

Uma das suspeitas da família é que o criminoso tenha chegado e fugido pela mata próxima à casa, que dá acesso a um lago e a outra rua.

Disque-Denúncia 181 A Polícia Civil reforça que a participação da população é fundamental para as investigações. Informações podem ser repassadas, de forma anônima, pelo Disque-Denúncia, no telefone 181, ou pelo site www.disquedenuncia181.es.gov.br, onde também é possível anexar fotos e vídeos de crimes. O anonimato é garantido e todas as denúncias são verificadas.

