Cratera na BR 262 em Venda Nova do Imigrante completa três meses sem solução

Quase três meses após uma cratera se abrir na BR 262, em Venda Nova do Imigrante, o problema continua sem solução, provocando transtornos e riscos aos motoristas que trafegam pelo trecho da rodovia, na Região Serrana do Espírito Santo.
A erosão no km 101 se formou devido às chuvas intensas que atingiram o município no dia 19 de março. Quase um mês depois, em 17 de abril, um motociclista morreu ao cair dentro do buraco. Na ocasião, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informaram que o local estava devidamente sinalizado.
Posteriormente, no dia 22 de abril, o DNIT explicou, em entrevista à TV Gazeta Sul, que, para realizar as obras no trecho, seria feita uma contratação emergencial. No entanto, ainda não havia prazo definido para o início das atividades.
Nesta terça-feira (16), imagens registradas pelo cinegrafista da TV Gazeta Andrade Ribeiro mostram que a cratera na lateral da pista continua aberta, cercada por telas e cones.
A reportagem de A Gazeta acionou o DNIT para saber se as obras de reparo da rodovia já foram contratadas e qual é a previsão de conclusão, mas não houve retorno até a última atualização deste texto.