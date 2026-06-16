Cratera na BR 262 em Venda Nova do Imigrante completa três meses sem solução

Quase três meses após uma cratera se abrir na BR 262, em Venda Nova do Imigrante, o problema continua sem solução, provocando transtornos e riscos aos motoristas que trafegam pelo trecho da rodovia, na Região Serrana do Espírito Santo.





A erosão no km 101 se formou devido às chuvas intensas que atingiram o município no dia 19 de março. Quase um mês depois, em 17 de abril, um motociclista morreu ao cair dentro do buraco. Na ocasião, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informaram que o local estava devidamente sinalizado.









Nesta terça-feira (16), imagens registradas pelo cinegrafista da TV Gazeta Andrade Ribeiro mostram que a cratera na lateral da pista continua aberta, cercada por telas e cones.





A reportagem de A Gazeta acionou o DNIT para saber se as obras de reparo da rodovia já foram contratadas e qual é a previsão de conclusão, mas não houve retorno até a última atualização deste texto.