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Cratera na BR 262 em Venda Nova do Imigrante completa três meses sem solução

Erosão no km 101 se formou devido às chuvas intensas que atingiram o município no dia 19 de março. Um motociclista morreu ao cair no local

Publicado em 16 de Junho de 2026 às 19:38

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

16 jun 2026 às 19:38
Quase três meses após uma cratera se abrir na BR 262, em Venda Nova do Imigrante, o problema continua sem solução, provocando transtornos e riscos aos motoristas que trafegam pelo trecho da rodovia, na Região Serrana do Espírito Santo.

A erosão no km 101 se formou devido às chuvas intensas que atingiram o município no dia 19 de março. Quase um mês depois, em 17 de abril, um motociclista morreu ao cair dentro do buraco. Na ocasião, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informaram que o local estava devidamente sinalizado.

Posteriormente, no dia 22 de abril, o DNIT explicou, em entrevista à TV Gazeta Sul, que, para realizar as obras no trecho, seria feita uma contratação emergencial. No entanto, ainda não havia prazo definido para o início das atividades.

Nesta terça-feira (16), imagens registradas pelo cinegrafista da TV Gazeta Andrade Ribeiro mostram que a cratera na lateral da pista continua aberta, cercada por telas e cones.

A reportagem de A Gazeta acionou o DNIT para saber se as obras de reparo da rodovia já foram contratadas e qual é a previsão de conclusão, mas não houve retorno até a última atualização deste texto.
Cratera na BR 262 segue aberta e causa transtornos há quatro meses
Cratera na BR 262 segue aberta na lateral da pista, cerca por cones e telas Andrade Ribeiro

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Chuva forma "cachoeira" em trecho da BR 262 no ES e arrasta motociclista

Motociclista morre após cair em cratera na BR-262 em Venda Nova do Imigrante

Motociclista morre após cair em cratera na BR 262, na Região Serrana do ES

A cratera se formou no último dia 20 de março após fortes chuvas na região

Cratera na BR 262 completa "mesversário" em Venda Nova do Imigrante

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