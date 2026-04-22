Cratera na BR 262 completa "mesversário" em Venda Nova do Imigrante

Já faz mais de um mês desde que uma cratera se abriu em um trecho da rodovia BR 262, localizado em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. O buraco se formou após fortes chuvas atingirem o km 101 da estrada no dia 19 de março, ocasião em que a enxurrada derrubou e arrastou um motociclista pela via. Ainda que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) tenha sinalizado o local, outro motociclista morreu ao cair dentro do buraco na noite de sexta-feira (17). A Polícia Rodoviária Federal confirmou que havia sinalização.
O DNIT explicou para a TV Gazeta Sul que há a necessidade de uma contratação emergencial para a realização de obras reparadoras no trecho. Entretanto, ainda não há prazo definido para o início das atividades.
"(Medo) a gente sempre tem, né? A BR 262 já tem muito acidente, aí cheia de buracos. Com 'pare e siga' nesse trecho aqui fica ainda mais complicado", disse o motorista Reinaldo Rodrigues.