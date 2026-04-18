Motociclista morre após cair em cratera na BR 262, na Região Serrana do ES

Um motociclista morreu após cair em uma cratera na BR 262, na altura do km 101, em Venda Nova do Imigrante, Região Serrana do Espírito Santo. O acidente aconteceu na noite de sexta-feira (17) em um trecho que passa por obras do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). A identificação e idade da vítima não foram divulgadas.





De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida. As informações iniciais indicam que o motociclista seguia no sentido Venda Nova do Imigrante. A motocicleta não chegou a ficar dentro da cratera.





O inspetor da PRF responsável pelo caso afirmou que o trecho estava devidamente sinalizado no momento do acidente. A ocorrência foi encerrada por volta das 4 horas da madrugada, com a chegada da perícia. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Venda Nova do Imigrante.





Em nota, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou que o local conta com sinalização adequada e medidas de controle de tráfego, como operação assistida e orientação de equipes em campo.





O órgão disse ainda que não havia comprometimento das condições de segurança viária no trecho e que segue atuando continuamente na manutenção da sinalização e na organização do fluxo.