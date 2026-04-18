Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Polícia
  • Motociclista finge convulsão e aperta partes íntimas de PM ao tentar fugir em Vila Velha
Perseguição policial

Motociclista finge convulsão e aperta partes íntimas de PM ao tentar fugir em Vila Velha

Marcelo Júnior Dias Fanticelli, de 19 anos, também fingiu sofrer uma convulsão, segundo a PM, para não ser detido

Publicado em 18 de Abril de 2026 às 11:40

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

18 abr 2026 às 11:40
Marcelo Júnior Dias Fanticelli, de 19 anos, foi preso após perseguição policial em Vila Velha
Marcelo Júnior Dias Fanticelli, de 19 anos, foi preso após perseguição policial em Vila Velha Acervo pessoal

Um motociclista foi preso após uma perseguição policial que começou no bairro Barramares e terminou em Cidade da Barra, em Vila Velha, na manhã de sexta-feira (17). A ação ocorreu após o homem, identificado como Marcelo Júnior Dias Fanticelli, de 19 anos, desobedecer à ordem de parada. 


Ao ser capturado, ele entrou em luta corporal com um agente, chegando a apertar e torcer as partes íntimas do policial militar. Ele ainda fingiu uma convulsão, além de desferir cabeçadas e pontapés. 


Segundo a Polícia Militar (PM), havia um passageiro na garupa da moto conduzida por Marcelo. Ao observar um objeto na cintura do carona e uma conversa entre os dois sobre a presença de policiais, a equipe do patrulhamento deu ordem de parada ao veículo.


Para escapar, a dupla seguiu em alta velocidade pelas vias e, de acordo com a corporação, e até passou por vias em momento de travessia de pedestres e saída de alunos de uma escola.


A PM citou ainda que a motocicleta não reduziu a velocidade ao passar por quebra-molas e foi conduzida de forma perigosa, com o piloto “costurando” entre os carros.


Na Rua Euclides da Cunha, já em Cidade da Barra, o garupa apontou a arma para o automóvel da polícia. A perseguição continuou até o suspeito perder o controle da moto.

Apertou partes íntimas

Após a queda, o carona conseguiu fugir, mas Marcelo foi imobilizado por um agente. Para tentar se desvencilhar, o motociclista apertou e torceu as partes íntimas do PM. Na tentativa de conter o suspeito, o militar utilizou o taser (arma de choque), mas o homem tentou tomar o armamento.


Durante a disputa, o policial conseguiu disparar dois dardos. Porém, em uma outra tentativa de evitar a prisão, o homem fingiu uma convulsão. 


De acordo com a polícia, quando a equipe foi socorrê-lo, Marcelo levantou-se rapidamente. Uma nova luta corporal aconteceu até que ele fosse contido. No momento de ser colocado no compartimento de segurança da viatura, ele deu cabeçadas e pontapés nos policiais.


Em uma nova reação policial, ele acabou desacordado. Com Marcelo, foi encontrada uma sacola de chup-chup com oito pinos de cocaína e duas pedras de crack.


O PM que sofreu a agressão e motociclista foram levados ao Pronto Atendimento da Glória, na cidade canela-verde. Depois, o suspeito foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. 


A Polícia Civil informou que Marcelo foi autuado em flagrante por resistência, por tráfico de drogas e por dirigir veículo automotor em via pública sem permissão ou habilitação, gerando perigo de dano. Após os procedimentos médicos, ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha e, posteriormente, ao sistema prisional.

Veja Também 

Dois veículos colidem em Pancas e os dois motoristas morreram no local

Batida frontal mata motorista de carro de prefeitura no ES e outro condutor

Imagem de destaque

Acidente entre três veículos resulta em mortes e feridos na BR 101 em Aracruz

Polícia Científica identifica raticida de alta toxicidade em praça de Vitória

Polícia identifica veneno raticida em substância recolhida em praça em Mata da Praia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Feira de turismo ESTOUR
Saiba de onde vêm os turistas estrangeiros que mais visitam o ES
Imagem de destaque
Jantar saudável: 3 pratos leves e proteicos para o dia a dia
Imagem de destaque
ES trabalha em parceria com Embratur por voo direto para a Argentina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados