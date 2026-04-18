Motociclista finge convulsão e aperta partes íntimas de PM ao tentar fugir em Vila Velha

Um motociclista foi preso após uma perseguição policial que começou no bairro Barramares e terminou em Cidade da Barra, em Vila Velha, na manhã de sexta-feira (17). A ação ocorreu após o homem, identificado como Marcelo Júnior Dias Fanticelli, de 19 anos, desobedecer à ordem de parada.





Ao ser capturado, ele entrou em luta corporal com um agente, chegando a apertar e torcer as partes íntimas do policial militar. Ele ainda fingiu uma convulsão, além de desferir cabeçadas e pontapés.





Segundo a Polícia Militar (PM), havia um passageiro na garupa da moto conduzida por Marcelo. Ao observar um objeto na cintura do carona e uma conversa entre os dois sobre a presença de policiais, a equipe do patrulhamento deu ordem de parada ao veículo.





Para escapar, a dupla seguiu em alta velocidade pelas vias e, de acordo com a corporação, e até passou por vias em momento de travessia de pedestres e saída de alunos de uma escola.





A PM citou ainda que a motocicleta não reduziu a velocidade ao passar por quebra-molas e foi conduzida de forma perigosa, com o piloto “costurando” entre os carros.





Na Rua Euclides da Cunha, já em Cidade da Barra, o garupa apontou a arma para o automóvel da polícia. A perseguição continuou até o suspeito perder o controle da moto.