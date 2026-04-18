Motociclista finge convulsão e aperta partes íntimas de PM ao tentar fugir em Vila Velha

Um motociclista foi preso após uma perseguição policial que começou no bairro Barramares e terminou em Cidade da Barra, em Vila Velha, na manhã de sexta-feira (17). A ação ocorreu após o homem, identificado como Marcelo Júnior Dias Fanticelli, de 19 anos, desobedecer à ordem de parada.
Ao ser capturado, ele entrou em luta corporal com um agente, chegando a apertar e torcer as partes íntimas do policial militar. Ele ainda fingiu uma convulsão, além de desferir cabeçadas e pontapés.
Segundo a Polícia Militar (PM), havia um passageiro na garupa da moto conduzida por Marcelo. Ao observar um objeto na cintura do carona e uma conversa entre os dois sobre a presença de policiais, a equipe do patrulhamento deu ordem de parada ao veículo.
Para escapar, a dupla seguiu em alta velocidade pelas vias e, de acordo com a corporação, e até passou por vias em momento de travessia de pedestres e saída de alunos de uma escola.
A PM citou ainda que a motocicleta não reduziu a velocidade ao passar por quebra-molas e foi conduzida de forma perigosa, com o piloto “costurando” entre os carros.
Na Rua Euclides da Cunha, já em Cidade da Barra, o garupa apontou a arma para o automóvel da polícia. A perseguição continuou até o suspeito perder o controle da moto.
Apertou partes íntimas
Após a queda, o carona conseguiu fugir, mas Marcelo foi imobilizado por um agente. Para tentar se desvencilhar, o motociclista apertou e torceu as partes íntimas do PM. Na tentativa de conter o suspeito, o militar utilizou o taser (arma de choque), mas o homem tentou tomar o armamento.
Durante a disputa, o policial conseguiu disparar dois dardos. Porém, em uma outra tentativa de evitar a prisão, o homem fingiu uma convulsão.
De acordo com a polícia, quando a equipe foi socorrê-lo, Marcelo levantou-se rapidamente. Uma nova luta corporal aconteceu até que ele fosse contido. No momento de ser colocado no compartimento de segurança da viatura, ele deu cabeçadas e pontapés nos policiais.
Em uma nova reação policial, ele acabou desacordado. Com Marcelo, foi encontrada uma sacola de chup-chup com oito pinos de cocaína e duas pedras de crack.
O PM que sofreu a agressão e motociclista foram levados ao Pronto Atendimento da Glória, na cidade canela-verde. Depois, o suspeito foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
A Polícia Civil informou que Marcelo foi autuado em flagrante por resistência, por tráfico de drogas e por dirigir veículo automotor em via pública sem permissão ou habilitação, gerando perigo de dano. Após os procedimentos médicos, ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha e, posteriormente, ao sistema prisional.